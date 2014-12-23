Министр обороны Польши: решение Украины об отмене внеблоковости не ухудшит отношений с РФ

«Мы дождемся времени, когда Украина будет и в НАТО, и в ЕС. Украине необходимо соответствовать европейским стандартам, а украинское общество должно быть уверено в желании быть членом НАТО. Никто не имеет права блокировать это», - заявил Семоняк, сообщает «Радио Польша».

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По мнению министра обороны, решение, принятое украинским парламентом, не ухудшит отношений этой страны и Запада с Россией. «Эти отношения и так сильно испорчены. В России говорится, что дальше, чем в Сибирь, сослать невозможно. Так вот в этой ситуации хуже уже быть не может», - сказал Томаш Семоняк. По его мнению, последний визит Петра Порошенко в Польшу и слова, сказанные им в Варшаве, показывают, что украинцы окончательно выбрали «прозападный курс».

«Это Россия вызвала кризис, и она отвечает за его последствия», - прокомментировал Томаш Семоняк экономическую ситуацию в России. Министр также добавил, что «не был бы рад банкротству России. Я был бы рад, если бы Россия сошла с того пути, по которому она сейчас движется. Я хотел бы, чтобы это было демократическое государство с рыночной экономикой, в этом случае кризисы его обойдут стороной», - подчеркнул Томаш Семоняк.