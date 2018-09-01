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Агрессия Путина на Донбассе сделала Украину более прозападной - Волкер

21:32, 01 сентября 2018
Политика
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Курт Волкер / Reuters

Такое заявление в интервью The Guardian сделал специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

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По его словам, сегодня время и ситуация на Донбассе работают против российского президента. Волкер считает, что война настраивает жителей Донбасса против российского лидера.

"Он оттолкнул украинское население, особенно молодое поколение. Он создал более прозападную страну, чем раньше, с более сильной национальной идентичностью", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, ранее политолог рассказал о планах Путина на Украину. Глава РФ не имеет намерений завоевывать нашу страну, ему она нужна, в частности, в качестве государства, насчет которого можно вести торги с США, рассказал эксперт.

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Теги: #Путин#Волкер на Донбасе