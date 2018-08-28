Суд приказал НАБУ выяснить источники обогащения нардепа Геращенко

В постановлении говорится о вероятном совершении Геращенко уголовного правонарушения, предусмотренного статьей “Незаконное обогащение”.

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро начать расследование относительно источников обогащения народного депутата Антона Геращенко.

Об этом сообщает Bigus.info со ссылкой на решение суда.

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В постановлении говорится о вероятном совершении народным депутатом Антоном Геращенко уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины (“Незаконное обогащение”), сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты выяснили, что нардеп Геращенко живет в элитной квартире на Печерске, которую арендует его тесть без доходов.

62-летний Алексей Шамбур платит за аренду квартиры для семьи народного депутата Антона Геращенко, по оценке риэлтора, около 3 тысяч долларов в месяц.