В СБУ и "ОККО" прокомментировали обыски в главном офисе сети АЗС

Компанию обвиняют в том, что она управляет станциями АЗС на оккупированной территории и получает с этого прибыль.

СБУ заявляет, что разоблачила механизм финансирования оккупационных "администраций" через незаконное функционирования сети АЗС на территории Крыма и ОРДО.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По их данным, "некоторые украинские коммерческие структуры" организовали противоправную схему сохранения контроля над деятельностью сети АЗС на оккупированных территориях Крыма (минимум 9 станций) и Донецкой области (около 10 станций).

"Управление предпринимательской деятельностью автозаправочных станций осуществлялось менеджментом материнской структуры. С полученных доходов от реализации продукции АЗС дельцы платили в "бюджеты" оккупационных администраций так называемые "налоги", - рассказали в СБУ.

По информации спецслужбы, часть продукции указанных АЗС использовалась для обеспечения "псевдогосударственных образований".

"Во время проведения обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов производства сотрудники СБУ обнаружили печати фирм, на которые оформлялись указанные АЗС, а также документы и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность", - отмечают правоохранители.

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Информацию о том, что силовики провели обыски в главном офисе частной компании - оператора сети АЗС ОККО "Концерн Галнафтогаз" по подозрению компании в финансировании терроризма, подтвердил на пресс-конференции президент компании Виталий Антонов.

"Силовики ворвались вчера (21 августа - УНИАН) к нам в офис и были у нас в офисе почти сутки. Это была Служба безопасности Украины. Нас обвиняют в финансировании действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и изменения государственной границы Украины. Это очень серьезное обвинение, и оно основывается на том, что наша компания подозревается этими органами в финансировании терроризма из-за того, что мы якобы сотрудничаем с оккупированными территориями", - сказал Антонов.

"Мы даже не знаем, кто там находится на этих заправочных станциях (на территории "ДНР" и "ЛНР" - УНИАН) на сегодняшний день. Мы знаем, что из 25 станций 2 были взорваны, а 23 управляются непонятно кем. Кто там находится, мы не знаем, у нас нет контактов с этими людьми», - отметил Антонов.

Он объяснил, что компанию обвиняют в том, что она управляет станциями АЗС на оккупированной территории и получает с этого прибыль.

«По Крыму обвиняют в том, что мы контактируем с крымчанами, но мы действительно контактируем. По поводу чего? Это наше имущество, это наши сотрудники, которые работали у нас до этого времени, и они не являются профессиональными менеджерами, которые руководили этой сетью до оккупации. Поэтому соответствующие консультации, как вести этот бизнес, наши сотрудники проводят, но это не означает, что мы руководим этими станциями и получаем с этого выгоду. Мы туда ничего не поставляем и никаких финансовых операций не ведем. И наш бренд там отсутствует", - добавил он.

В свою очередь директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж отметил, что такие действия силовиков не идут на пользу инвестиционному климату в Украине, и призвал власти страны разбираться в этой ситуации методами, которые приняты в международной практике, а также подчеркнул, что ЕБРР готов сотрудничать с властями в этом вопросе.

"Обвинения, которые были озвучены в адрес компании, безусловно, заслуживают внимания, но мы призываем конструктивно разобраться в этих обвинениях, и если за ними что-то кроется, то разбираться в сути нужно цивилизованным путем, а не таким образом, который мы видели вчера", - сказал он.

Справка УНИАН. Одна из крупнейших в Украине сетей АЗК ОККО («Концерн Галнафтогаз») входит в состав холдинга OKKO Group. На сегодня сеть состоит из около 400 АЗС и 10 нефтебаз. «Концерн Галнафтогаз» занимается также оптовой торговлей нефтепродуктами.

Холдинг OKKO Group представлен и на рынке природного газа. В состав акционеров входят ЕБРР, банк Goldman Sachs, инвесткомпании Horizon Capital, Renaissance Capital и др.