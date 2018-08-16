Верховный суд разрешил судить пособников "ДНР/ЛНР" без признания их террористическими организациями органами власти

Верховный суд поставил точку в юридической баталии в деле информаторши "ДНР".

Решение органов государственной власти Украины о признании "ДНР/ЛНР" террористическими организациями, созданными российскими оккупационными властями на Донбассе, не нужно для осуждения их приспешников.

Об этом говорится в постановлении Верховного суда о признании деятельности террористической, говорится на сайте судебной власти Украины.

"Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации) не требуется решение органов государственной власти о признании определенной деятельности террористической", - говорится в сообщении.

В частности, такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, рассматривая кассационную жалобу прокурора на постановление Апелляционного суда Донецкой области от 10 мая 2017 года в уголовном производстве по обвинению гражданки М. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

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В указанном деле согласно приговору Дзержинского городского суда Донецкой области от 15 февраля 2017 года гражданка М. признана виновной в том, что она с целью содействия участникам преступной организации установила контакт с лицом, находившимся в Горловке, и передавала этому лицу информацию разведывательного характера о подразделениях Вооруженных Сил Украины, расположенных в Торецке и его окрестностях.

"Хотя орган досудебного расследования предъявил М. обвинение по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (другое содействие деятельности террористической организации), суд первой инстанции переквалифицировал ее действия на ч.1 ст.256 УК Украины (заранее не обещанное содействие участникам преступных организаций путем предоставления информации). Последний исходил, в частности, из того, что отсутствует какое-либо решение суда или нормативный акт, которым «ДНР» признана террористической организацией", - говорится в сообщении.

"С такой аргументацией согласился и Апелляционный суд Донецкой области, оставив приговор местного суда без изменений. Однако, по мнению Верховного суда, апелляционный суд не учел следующего. Понятия террористической организации определены в ст.1 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», а также ст. 28 УК Украины. Террористическая организация выделена как вид преступной организации по специальной цели осуществления террористической деятельности", - отмечается в сообщении.

В этой связи сказано, что установление в уголовном производстве предусмотренных в ст. 1 Закона «О борьбе с терроризмом» признаков определенной организации (наличие устойчивого объединения трех и более человек, распределение функций между этими лицами и т.п.) и соответствующей цели ее деятельности (нарушение общественной безопасности, провокации военного конфликта и др.) является основанием для признания соответствующей деятельности террористической. При этом такое признание осуществляется судом в конкретном производстве на основании имеющихся материалов.

«Существование отдельного судебного решения, решения органа законодательной или исполнительной власти о признании деятельности террористической для привлечения лица к уголовной ответственности по ст.258-3 УК Украины не требуется», - отмечается в постановлении ВС.

Также сказано, что вне внимания апелляционного суда осталось и то, что обстоятельство деятельности «ДНР» как террористической организации подтверждается заявлениями Верховной Рады Украины и ее обращениями в международные организации, национальные парламенты государств мира и т. п.

Таким образом ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, на Донбассе увеличилось количество российских кадровых офицеров.