Верховный суд отказал НАБУ в рассмотрении жалобы на выговор Холодницкому

Верховный суд отметил, что НАБУ может с разрешения комиссии прокуроров обжаловать решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров только в Высшем совете правосудия.

Верховный суд в составе Кассационного административного суда решил отказать в открытии производства по делу по иску Национального антикоррупционного бюро Украины к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) о признании противоправным и отмене решения о выговоре руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Как сообщается на странице Верховного суда в Facebook, в судебном порядке подлежат обжалованию те решения КДКП, которые приняты по результатам дисциплинарного производства, и право на такое обжалование имеет только прокурор как субъект этого дисциплинарного производства, деятельность которого обжалуется.

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"Лица, по дисциплинарной жалобе которых КДКП принимает решение в установленном Законом Украины от 14 октября 2014 года № 1697-VII «О прокуратуре» (далее - закон № 1697-VII) порядке, не являются субъектами дисциплинарного производства и не наделены правом на обжалование в судебном порядке решений КДКП как по результатам дисциплинарного производства, так и по результатам решения вопроса о его открытии", - говорится в сообщении.

Суд также отметил, что НАБУ в случае несогласия с решением КДКП может с разрешения комиссии прокуроров обжаловать такое решение только в Высшем совете правосудия, а потому бюро не имеет права на обжалование решения, принятого КДКП по результатам рассмотрения такой жалобы.

Также отмечается, что "такое решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой Палате Верховного Суда".

Как сообщал УНИАН, 30 марта генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник обратились в КДКП с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

Дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство в отношении него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

26 июля КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора Украины - руководителя САП, а ограничиться выговором. Председатель комиссии Виталий Грушковский заявлял, что данное решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

17 августа в Верховный суд поступил исковое заявление НАБУ к КДКП, в котором просит отменить решение КДКП о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора Холодницкому.

Истец просил признать противоправным и отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и обязать КДКП рассмотреть выводы о наличии дисциплинарного проступка в его действиях и соответствующие материалы дисциплинарного производства.