Савченко собирается продолжать голодовку минимум до 22 декабря

Украинская летчица Надежда Савченко намерена продолжать голодовку минимум до 22 декабря, на эту дату назначено заседания Московского городского суда, где будет рассмотрено апелляция на решение о ее аресте.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил адвокат летчицы Илья Новиков.

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"Савченко в субботу объявила голодовку в связи с тем, что ей не оказывали надлежащие лечение... Надежда отказалась прекращать голодовку, хотя ее об этом просили я и консул Украины Геннадий Бресколенко, она отказалась это делать, как минимум, до 22 декабря, на эту дату назначено рассмотрение Мосгорсудом апелляции по продлению ее ареста. До этого числа она собирается голодать", - сказал Новиков.

При этом он подчеркнул, что вопрос о том, прервет ли она голодовку на новогодние праздники, остается открытым.

Адвокат сообщил, что в вопросе лечения Савченко есть улучшение - ей вызвали врача из городской поликлиники и обещают передать необходимые лекарства.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а потом именно по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

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Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая содержится в московском СИЗО, объявила голодовку после того, как к ней отказались пустить врача-отоларинголога и не передавали лекарства, приобретенные адвокатами.

16 декабря адвокат Марк Фейгин сообщил, что к Савченко допустили врача из департамента здравоохранения Москвы.