Ющенко о возвращении оккупированных территорий: только дипломатией мы не выиграем

Экс-президент Виктор Ющенко отметил, что дипломатия обязательна, но только нею "мы не выиграем".

Быстрого решения вопроса относительно оккупированной части Донбасса и аннексированного Крыма нет.

Такое мнение в интервью «Украинской правде» высказал третий президент Украины Виктор Ющенко.

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«Это не вопрос в годах, этот вопрос в процессе. У меня есть грусть от того, что мы, видимо, не понимаем, что дипломатия обязательна. Это так. Но только дипломатией, извините, мы не выиграем», – отметил экс-президент.

Он отметил, что с войны всегда ведут две дороги. «Есть дорога-победа, а есть дорога-капитуляция. Третьего нет. Мир наступает и после первой дороги, и после второй. Только это мир оккупации, когда у вас нет своей Родины, своей страны, народа. У вас есть Малороссия — провинция южно-русская. Это один вариант, и этого можно достичь за три дня», – считает Ющенко.

«Очевидно, что победа складывается и из дипломатического компонента, но не только Минского. Вы посмотрите в свой портфель. У вас лежит пять гарантий стран ядерного клуба. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз украинский парламент обращался к Великобритании как к стране-гаранту нашей территориальной целостности и политического суверенитета? Ни разу», – добавил он.