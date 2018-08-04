«Сенцов не просил о встрече со священником» — в РФ объяснили недопуск служителя к политзаключенному

В ФСИН заявили, что за колонией, где содержится Сенцов, закреплен священник русской православной церкви, который может посещать заключенных.

В Федеральной службе исполнения наказаний России объяснили, почему не пустили священника к украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову.

Об этом говорится в заявлении ФСИН.

Отмечается, что к заключенным в колонию приглашаются священники по их просьбам, однако от Сенцова таких просьб не было.

Кроме того, во ФСИН заявили, что за колонией, где содержится Олег, закреплен священник русской православной церкви, который может посещать заключенных.

«От заключенного Сенцова О.Г. заявлений на встречу со священнослужителем не поступало. При предоставлении от него заявления с просьбой о встрече со священнослужителем, встреча будет организована в установленном законом порядке», — заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.

31 июля сообщалось, что в колонию к украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову не пустили священника.

Начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний в Ямало-Ненецком автономном округе Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу Апостольской православной церкви, во встречи с Олегом Сенцовым. Новиков аргументировал свой отказ тем, что не увидел целесообразности встречи священнослужителя с Сенцовым.

Также Россия отказала правозащитникам Amnesty International в доступе к Сенцову.

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Мать Олега Сенцова Людмила написала Путину ходатайство о помиловании. В Кремле обещают рассмотреть обращение.

Сенцов не критикует мать за просьбу Путина о помиловании .

13 июля опубликовано видео с Сенцовым, записанное в 18-й день его голодовки. Это первые за 2 года кадры с Сенцовым в заключении.

Политзаключенный Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку. Сенцов требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.

Он начал голодать перед Чемпионатом мира по футболу, который проходил в России, чтобы привлечь внимание как можно большего количества людей.

5 июля в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на краткосрочном свидании с Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан. Это была первая встреча за 3 года. Они проговорили два часа.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний все ще находится в колонии в городе Шахты Ростовской области.