Прокуратура подала ходатайство о назначении Януковичу государственного защитника

Ходатайство обосновывают постоянными срывами адвокатами Януковича судебных заседаний.

Адвокат обвиняемого в совершении государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк сорвал судебные дебаты.

Как передает корреспондент УНИАН, в судебном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело, объявлен очередной перерыв.

Из-за срыва судебных заседаний адвокатами Януковича, прокурор подал ходатайство о назначении Януковичу государственного защитника.

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Прокурор Руслан Кравченко заявил, что четверо адвокатов уже на протяжении трех месяцев не могут выступить в судебных прениях. По его словам, они уже в третий раз их срывают, самовольно покидая зал судебных заседаний, что ставит под угрозу доступ к правосудию обвиняемого Януковича.

“При таких обстоятельствах мы вынуждены ходатайствовать перед судом о привлечении государственного защитника и обращения в Центр вторичной правовой помощи”, - сказал Кравченко.

После этого судьи ушли в совещательную комнату решать ходатайство относительно бесплатного адвоката для Януковича.

Как сообщал УНИАН, 30 июля судебные прения в Оболонском районном суде Киева не состоялись из-за неявки адвокатов Януковича. Адвокаты предоставили суду заявление о том, что они находятся в Верховном суде, где слушается их ходатайство об изменении подсудности дела госизмены Януковича.

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Справка УНИАН. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

В то же время, Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины и генпрокурора Юрия Луценко.

Экс-президент подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 10:00 13 сентября.