Более 50 известных украинцев попросили Сенцова "ради любви" прекратить голодовку

Деятели культуры и искусств, правозащитники и журналисты уверены, что Сенцову удастся вернуться на свободу.

Более 50 известных украинцев обратились с письмом к незаконно осужденному в России украинскому режисеру Олегу Сенцову с просьбой прекратить голодовку.

Об этом сообщил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров в социальной сети Facebook.

"Дорогой наш родной человек, мы знаем, что, несмотря на тюремную закрытость, ты многое знаешь. Но мы здесь на свободе знаем о реальности сегодняшней мировой политики, которая нас заставляет набраться терпения и попросить у тебя об этом", - говорится в письме.

"В украинском обществе бродило переживание: имеем ли мы право просить тебя остановить голодовку? Мы сильно волновались, мы не смели к тебе обратиться. С одной стороны, мы едины с тобой в твоем требовании. С другой стороны, мы боимся за твою жизнь и за жизнь всех хлопцев. Все люди доброй воли и за рубежом, и в Украине поддерживают твою идею с требованием освободить всех. Но невольно весь мир обратился с требованием освободить Олега Сенцова. И в некоторых случаях даже позабыл суть твоего требования", - подчеркивают активисты.

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"В мире не так много людей такой воли, как ты. Мы знаем, что ты не любишь, когда о тебе говорят хорошее. Но такой волевой, крепкий духом человек нам нужен живым. Именно для того, чтобы продолжить дальнейшую борьбу за всех наших хлопцев, за которых ты готов жизнь положить. Ты нам нужен. Даже из тюрьмы ты смог объединить всех нас для этой борьбы", - написали деятели культуры и искусств.

"Если не сейчас, то позже, в ближайшем будущем мы все равно освободим тебя. Мы – это Украина и многие-многие люди доброй сильной воли в цивилизованном мире", - сказано в обращении.

"Мы тебя просим от имени всех нас. От имени всех, кто ценит жизнь и волю выше всего. Просим с почтением и с любовью к тебе. Низкий поклон твоей маме. Наша любовь к твоим деткам! Ради любви к ним, ради любви к нам, ради Бога просим тебя остановить голодовку. Настоятельно просим. Очень просим тебя!", - подытожили авторы письма.

Обращение подписали Лина Костенко и ее дочь Оксана Пахльовская, Иван Дзюба, Иосиф Зисельс, Юрий Щербак, Евгений Захаров, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Андрей Курков, Сергей Жадан, Борис Херсонский, Сергей Трымбач, Николай Княжицкий, Юрий Макаров, Данило Яневский, Леонид Финберг и другие.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале (крайний север РФ).

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына.