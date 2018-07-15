Экс-узник нацистских концлагерей обратился к Сенцову: не делай подарок палачам – держись!

По мнению экс-узника концлагерей смерти, сейчас Олегу Сенцову надо выжить, освободиться и потом "судить этих палачей".

Бывший узник нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Игорь Малицкий обратился к политзаключенному Олегу Сенцова.

Открытое письмо опубликовано на странице Малицкого в Facebook.

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«Дорогой друг, Олег. Обращаюсь к тебе, как бывший узник Освенцима и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии, как к узнику, теперь уже путинских лагерей. Не делай подарок палачам - держись! Борись за жизнь и свободу, так, как мы боролись и выжили, еще и добивали их, а потом судили», – пишет Малицкий.

По его мнению, сейчас Олегу Сенцову надо выжить, освободиться и потом «судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повтора прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее, чем это было в прошлом».

«Люди Мира будут скандировать "Слава Украине". Хорошее начало этому дал герой хорват. Живи, дорогой Олег! живи ради семьи, государства, нас, патриотов Украины и назло врагам!», – отметил Малицкий.