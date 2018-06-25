Неделя в цифрах

0,8% дополнительного роста ВВП для наиболее развитых экономик могут добавить падающие цены на нефть, по данным МВФ.

5 трастовых фондов для поддержки Украины запускает НАТО. Ранее предусматривалось учреждение только 4 фондов, касающихся разных сфер - логистики, командного контроля, кибербезопасности и переподготовки бывших военных. На сегодняшний день эти четыре фонда уже работают, а пятый был учрежден, помочь реабилитации раненных военных.

6% снижения цены на газ для Турции с 1 января 2015 года обещает Россия. Кроме того, РФ готова расширить «Голубой поток» и построить в Турцию новый газопровод.

8 пособников террористов были задержаны Службой безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях на протяжении суток. Также было обнаружено несколько тайников с большим арсеналом оружия.

9,966 млрд долларов составляют золотовалютные резервы Украины по состоянию на 1 декабря. В НБУ сообщают, что, по сравнению с предыдущим месяцем, резервы снизились на 20,82%. В целом же, резервы обновили 10-летний минимум после провала до 9,715 млрд долларов в декабре 2004 года.

19 человек погибли, 97 были ранены, а 2 получили угрозы убийством на почве расизма в России с начала 2014 года. По данным информационно-аналитического центра «Сова», за это время расистские нападения были зафиксированы в 24 регионах России.

20 инкассаторских машин, перевозивших деньги, предназначенные для социальных выплат, были ограблены в последнее время в Донецкой и Луганской областях. По информации Минсоцполитики, речь идет о похищении чуть больше 100 млн гривен.

25 человек были задержаны в Москве на лекции о Майдане, организованной «Свободной школой сопротивления» - проектом гражданских активистов, в рамках которого проводятся лекции на важные общественные и политические темы.

45 автомобилей, в том числе, 6 – представительского класса, намерен арендовать Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» для перевозок пассажиров вне расписания. Цена такого «удовольствия» может составить 40 000 000 гривен.

58% россиян хотят оставить Владимира Путина президентом Российской Федерации на четвертый срок. Также, согласно данным опроса российского «Левада-Центра», 74% респондентов отметили, что за 15 лет президентства Путина, о главе государства у них сложилось «в основном благоприятное» впечатление о нем. Лишь 13% опрошенных высказались о президенте в негативном свете.

150 кораблей-нарушителей, среди которых около 60-ти из России, вошли в «черные списки» нарушителей украинского законодательства в Крыму после аннексии автономии Россией. Эксперты фонда «Майдан иностранных дел» также насчитали более 2 тыс самолетов-нарушителей, прибывших или вылетевших из аэропорта Симферополя. В то же время, в список физических лиц, которые, по словам представителей организации, способствовали аннексии, включено в настоящее время 78 фамилий.

142 место из 175 занимает Украина в исследовании Transparency International, оставаясь, наряду с Угандой и Коморскими островами, одной из наиболее коррумпированных стран мира. Впрочем, в организации отмечают и определенный позитив в антикоррупционных шагах страны - за последний год бюрократия стала меньше душить бизнес, экспорт и импорт становятся немного свободнее от взяток.

308 заявлений об увольнении поступило от украинских судей в Высший совет юстиции по состоянию на 1 декабря. Больше всего заявлений – 92 - поступило от судей Донецкой области, 41 - от судей Луганской области, 29 ‒ от судей Автономной Республики Крым и города Севастополь.

357 фамилий чиновников самого высокого уровня внесены в единый реестр люстрированных лиц. По данным Минюста, они не могут занимать какие-либо государственные должности в течение последующих 10 лет.

378 млн долларов США НАК «Нафтогаз Украины» перечислил российскому «Газпрому» в качестве предоплаты для поставки 1 млрд. куб. м газа.

400 российских самолетов, которые «агрессивно» подлетали к границам стран-членов НАТО, самолеты Североатлантического альянса перехватили за время увеличения российской военной активности вдоль границ стран НАТО.

1 252 украинских военных погибли на Донбассе за время проведения АТО, почти 3 000 солдат были ранены.

1300 объектов инфраструктуры, разрушенных или пострадавших вследствие боевых действий на Донбассе, внесены в Единый реестр таких объектов. Еще более двух тысяч сообщений о повреждениях находятся в работе у модераторов. Реестр создается для жителей Донецкой и Луганской областей, заинтересованных в восстановлении своих объектов, а также потенциальных отечественных и зарубежных доноров, которые планируют оказывать помощь Украине в восстановлении Донбасса.

16 000 жителей стран Западной Африки заразились вирусом лихорадки Эбола. До 7 тысяч человек скончались от болезни.

32 400 человек, из которых 6-10 тысяч – военные вооруженных сил России, воюют на Донбассе против украинских силовиков, сообщают в Генштабе ВСУ.

240 000ВИЧ-позитивных людей проживает в Украине. Из них около 150 тысяч наблюдаются в медицинских заведениях. В целом, за 9 месяцев 2014 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Украине снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертность от заболеваний, обусловленных СПИДом, уменьшилось на 7,9%.

540 664 человека, что составляет 357 727 семей переселенцев, зарегистрированы в органах социальной защиты населения Украины.

151 722 000 гривен помощи Вооруженным Силам Украины от украинцев поступили на счета Министерства обороны по состоянию на 1 декабря. Кроме того, на счета Минобороны поступило 155 860 долларов США, 78 600 евро, 5300 чешских крон, 450 канадских долларов, 140 швейцарских франков, 12500 польских злотых.

350 000 000 евро Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит на финансирование проекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС. Кроме того, 165 000 000 евро должны поступить на строительство конфайнмента по линии стран «Большой семерки», еще 100 000 000 евро могут быть привлечены от стран-доноров в ходе специальной конференции доноров весной 2015 года.

9 000 000 000 долларов внешней финансовой помощи в рамках восстановления сотрудничества с международными финансовыми организациями получила Украина в 2014 года. При этом страна также выплатила долговые платежи на сумму 14 000 000 000 долларов.

72 995 000 000 долларов составил государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2014 года. Это в 1,8 раза больше показателя на 1 января 2010 года. Впрочем, по сравнению с началом текущего года, госдолг впервые за последние 5 лет снизился на 0,16% или на 115 532 000 долларов.

103 000 000 000 гривен составляет дефицит «Нафтогаза Украины», что значительно превышает дефицит государственного бюджета страны (68 млрд гривен).

Маргарита Андреева