Генштаб: На Донбассе против украинцев воюют 6-10 тысяч военных регулярной армии РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Розмазнин.

"На сегодняшний день на территории Донбасса воюет 32 тысячи 400 человек. Из них около 6-10 - это военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. А все остальные - это представители так называемых незаконных формирований", - сказал Розмазнин.

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Также он добавил, что среди наемников очень мало граждан Украины, в основном это российские граждане разных национальностей, проживающих в России.

Кроме того, он отметил, что украинские военные захватывают в плен иностранных наемников даже из таких далеких стран, как Бразилия.