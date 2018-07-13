В Кремле отказались комментировать возможность помилования Сенцова без его личного прошения

В 2016 и 2017 годах РФ освободила незаконно осужденных украинцев без их личных просьб о помиловании: летчицу Надежду Савченко, заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

В Кремле отказались комментировать возможность помилования украинского режиссера Олега Сенцова без его личного прошения, как в свое время были освобождены из российских тюрем летчица Надежда Савченко, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не может ответить на такой вопрос.

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«Этот вопрос лежит в юридической плоскости. Не могу вам на него ответить - не входит в мою компетенцию», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова содержат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Сегодня, 13 июля, стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. Песков заявил, что прошение будет рассмотрено, когда поступит в Кремль, но говорить о сроках преждевременно.

25 мая 2016 года приговоренную к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов Савченко обменяли на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в составе диверсионной группы во время боя на Донбассе.

В тот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко.

25 октября 2017 года Россия выдала турецкой стороне заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Чийгоза и Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму. 27 октября они вернулись в Украину.