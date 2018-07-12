Нардеп Мищенко призвал владельцев авто на «еврономерах» пикетировать дом Гройсмана

По словам нардепа, все полномочия и все механизмы решить ситуацию с автомобилями на «еврономерах» есть у Кабинета Министров.

Стопроцентно ответственность за не решение вопросов владельцев авто на «еврономерах» лежит на действующем премьер-министре Владимире Гройсмане.

Об этом заявил народный депутат Сергей Мищенко.

По его словам, «все полномочия и все механизмы разрешить ситуацию с автомобилями на «еврономерах» есть у Кабинета Министров. Поэтому, вся ответственность за ситуацию, которая возникла, лежит на Владимире Гройсмане».

«К сожалению, Кабинет Министров палец о палец не ударил, чтобы решить этот вопрос. Более того, премьер заявил, что если ему дадут полномочия, он за один месяц урегулирует этот вопрос справедливым образом. Поэтому, я хочу напомнить премьер-министру: законопроект о предоставлении ему таких полномочий зарегистрирован еще 4 июня под номером 8427 и лежит в ящике у Парубия», - сказал Сергей Мищенко.

«Все это затягивание времени и шантаж владельцев «евроавто». Поэтому, я обращаюсь к руководителям акции «Автоевросила»: не нужно блокировать центр Киева и создавать неудобства для миллионов ни в чем не повинных граждан. Нужно пикетировать дворцы премьера и других чиновников, - убежден Сергей Мищенко. - Они за 10-метровыми заборами в своих дворцах, а оттуда на дорогих "Мерседесах" уже планируют отдых на «Мальдивах» и «Карибах». Причем - распустив парламент на каникулы. И плевать они хотели на проблемы простых людей» - заметил политик.