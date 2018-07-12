Глава фракции "БПП" призвал “Народный фронт” отозвать одну из своих кандидатур в состав ЦИК

Герасимов заявил о готовности “БПП” отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК и призвал "Народный фронт" принять аналогичное решение.

Председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Артур Герасимов заявил о готовности его фракции отозвать одну из своих кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

По словам Герасимова, в вопросе обновления состава ЦИК звучали предостережения относительно количества кандидатов на должности членов комиссии в представлении президента.

“Фракция “БПП” готова отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить этот вопрос”, - сказал он.

При этом он не уточнил, о какой из кандидатур речь идет конкретно. Герасимов отметил, что если после совещания в 12.00 с лидерами фракций и председателем Верховной Рады Андреем Парубием, которую предлагает провести “БПП”, будет “публичная позиция всех лидеров фракций, что они готовы голосовать, мы соберем заседание фракции и примем решение”.

Герасимов также призвал фракцию “Народный фронт” отозвать одну из своих кандидатур в состав Центральной избирательной комиссии.

Читайте такжеРада сегодня рассмотрит обновление ЦИК и назначения судей Конституционного суда (онлайн)

“Мы слышали предостережения от наших коллег из “Народного фронта”, в том числе о том, что надо выполнять резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о представленности одной из фракций (УНИАН: "Оппозиционный блок"), которая пока не имеет своего представителя (в представлении президента на должности членов ЦИК - УНИАН). И мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур для того, чтобы решить и этот вопрос”, - сказал Герасимов.

Как сообщал УНИАН, президент внес в парламент представление о назначении на должности членов ЦИК Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой - всего 14 кандидатур. Все 14 кандидатов прошли специальную проверку, по результатам которой получили положительные заключения.

7-летний срок полномочий 13 из 15 членов Центризбиркома давно истек. В соответствии с пунктом 21 ч. 1 ст. 85 Конституции, Верховная Рада по представлению президента назначает и освобождает членов ЦИК. Поэтому из 14 кандидатур на должности членов ЦИК парламент должен избрать 13.

Парубий не исключил возможности изменений в законодательство в части увеличения количества членов Центризбиркома, вероятно, до 16 человек.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия, представитель “Народного фронта” Леонид Емец отметил, что ПАСЕ в своей резолюции прямо указала, что, по европейским стандартам, в составе ЦИК должны быть представлены кандидатуры от всех фракций Верховной Рады.