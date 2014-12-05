Der Spiegel: Дедушка Мороз

Уже с первых предложений президент России говорил по существу, пишет Уве Клуссман в статье «Дедушка Мороз», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel. Так он дал понять своим слушателям из Государственной Думы, Совета Федерации и губернаторам, что ни в коем случае не намерен поддаваться давлению со стороны Запада. Этим Владимир Путин задал линию своей речи о состоянии государства перед политической элитой страны в Георгиевском зале Кремля. Хотя его тон иногда звучал несколько более примирительным, чем раньше, но в том, что касается внешней политики, президент был непреклонен – и позиционировал себя в качестве хранителя консервативных ценностей и как борца за правду и справедливость.

Конфликт из-за Черноморского полуострова Крым Путин назвал «историческим воссоединением Крыма и Севастополя с Россией». Обоснование не соответствует истории. Крым, по словам президента, имеет «особое значение», как «духовный источник для многогранного, но монолитного российского народа и государства».

Ведь там, в Херсонесе в юго-западной части полуострова, князь Владимир принял крещение. Это было в 988 году – в российской истории, с ярко выраженным влиянием православной веры, это считается ключевым событием. Путин защищал военные действия в Крыму утверждая, что Россия при этом выступает «за правду и справедливость».

Имперское видение

Такое понимание правды, с которым Путин выступает против западных понятий международного права, уходит корнями в царские времена. Никакого больше приспособления к западным ценностям, что было политической линией при его предшественнике Борисе Ельцине, имперское понимание национальных интересов сейчас является основной доктриной в Москве.

Читайте такжеРечь Путина спровоцировала новое падение рубля

При этом Путин явно подчеркнул, что он представляет «консервативные ценности» и сослался на философа Ивана Ильина (1883-1954), которым он долгое время восхищается. Таким образом, Путин открыто объявил о разрыве с либерализмом, который еще частично влиял на него в первые годы его президентства.

Ильин, в юности последователь левых эсеров, затем конституционный монархист и славянофил, в 1922 году был отправлен в ссылку большевиками. Философ считал западную демократию «тупиком», выступал за авторитарную систему и был убежден, что «западные страны не понимают российскую самобытность и терпеть ее не могут». Цель Запада – «раскол России».

Умеренный тон в отношении кризиса в Украине

Опираясь на такие взгляды Ильина, Путин обвинил западных политиков в том, что они еще во время войны в Чечне решили, «разделить Россию по югославскому сценарию». При этом, Путин объявил себя сторонником «ликвидации террористов» в Чечне, из-за недавнего нападения подпольщиков на Дом печати в столице Чечни Грозном.

По поводу вооруженного конфликта в Украине, Путин высказался менее резко, чем в последние месяцы. Он больше не использовал термин «Новороссия» для Юго-Восточной Украины и молчал о поддержке Россией повстанцев в «Донецкой и Луганской народных республиках». Вместо этого, он говорил о «трагедии в Украине» и отказался от своего спорного тезиса, выраженного весной, что русские и украинцы в принципе «один народ».

Читайте такжеЗападные СМИ заметили, что Медведев спал во время выступления Путина

Наверное, не случайно лидеры повстанцев в Донецке и Луганске, как побитые невидимой рукой, сами просят о прекращении огня. Сдержанные высказывания Путина указывают на то, что он хочет выиграть возможность для дипломатического урегулирования конфликта. Он несколько поумерил пыл радикальных националистов, сказав, что Россия не перейдет к «самоизоляции и ксенофобии». Страна остается «открытой миру».

«Реальный государственный суверенитет» Путин рассматривает как «условие существования России». Это сигнал того, что Путин даже не думает о том, чтобы изменить свою политику из-за западных санкций.

Сочувствие к старым пройдохам

В ответ на политику санкций Путин предложил проект социально обусловленного национального капитализма. То, что Россия-мать снова готова прижать к груди всех старых грешников, президент ясно дал понять, когда объявил о «полной амнистии» для беглого капитала. Кто вернется домой с большим количеством денег, не должен будет объяснять происхождение капитала».

В том, что старые мошенники оживят российскую больную экономику, и переместятся из лондонских баров обратно в русские бани, российские экономисты очень сомневаются. Тем более, что сам президент пожаловался в деталях на то, как бюрократические инстанции постоянно преследуют предпринимателей «назойливыми проверками».

Одной из ключевых проблем страны, чрезмерной коррупции, Путин коснулся только вскользь, просто сказав, что хочет «навести порядок» в финансах государственных предприятий. Перед ним сидели многочисленные государственные служащие, которые обязаны своим состоянием и имуществом именно беспорядку в этой области.

Путин потребовал, чтобы разграбление ресурсов обороны расценивалось как «преступление против национальной безопасности» и наказание приравнивалось к санкции за терроризм. То, что русский медведь грозно рычит, но не кусается, подтверждает случай подозреваемого в коррупции бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Его тихо амнистировали под шум «возвращения Крыма».