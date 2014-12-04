В Украину на следующей неделе приедет делегация Министерства финансов США

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Петра Порошенко с вице-президентом США Джозефом Байденом.

Байден поздравил Украину с быстрым формированием правительства, которое нацелено на проведение реформ.

Порошенко поблагодарил Байдена за поддержку Украины и готовность США в дальнейшем укреплять трансатлантическую солидарность для применения решительных действий ЕС и США, которые способны содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Байден сообщил о готовности США рассматривать дальнейшую экономическую и финансовую поддержку Украины. Темой разговора также был вопрос привлечения средств Международного валютного фонда. Сотрудничество в финансовой сфере и экономическая помощь будут обсуждаться на следующей неделе с делегацией Министерства финансов США в Киеве.

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Собеседники также обсудили гуманитарную ситуацию на Донбассе, в частности решение украинской власти приостановить финансирование, поскольку эти средства разграбляются и идут на поддержку терроризма. Также обсуждались возможности поставки гуманитарной помощи (товаров первой необходимости) жителям районов Донбасса, которые контролируются боевиками.

Порошенко и Байден продолжили диалог по актуальным вопросам военно-технического сотрудничества и возможности реализации альтернативных сценариев поставок энергоносителей.