Тимошенко убеждает ЕС, что у президентской формы правления нет шансов в Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждает, что Верховная Рада Украины поддержит изменения в Конституцию, которые будут предусматривать превращение Украины в парламентскую республику.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Ю.Тимошенко заявила, выступая на конференции “Украина-ЕС: навстречу общим вызовам”.

“Шанс пройти через парламент имеет только парламентская форма правления”, - сказала премьер, прибавив, что по ее мнению, президентская форма правления не получит поддержки украинских депутатов.

Глава правительства Украины отметила, что конституционная реформа в Украине назрела, поскольку на сегодня фактически существуют две исполнительных ветви власти: одна, возглавляемая Президентом, другая – премьер-министром. Ю.Тимошенко прибавила, что сейчас в Украине ежедневно проходят дискуссии относительно того, какую форму государственного управления избрать, и, к сожалению, достаточно часто взгляды тех или других политических команд на этот вопрос меняются в зависимости от того, где находятся политики: при власти, или в оппозиции. “Это – неправильно”, - сказала Ю.Тимошенко.

Она также отметила, что ее команда не меняет взглядов и считает, что и президентская, и парламентская форма государственного устоя могут быть эффективными, если они правильно выстроены, с необходимой системой сдерживаний и противовесов.