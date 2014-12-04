Порошенко собрал руководителей силовых ведомств на совещание (фото)
16:34, 04 декабря 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко проводит совещание с руководителями силовых ведомств.
Президент проводит совещание с силовиками / УНИАН
Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.
«Президент Украины проводит совещание с руководителями силовых ведомств»,- говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины назначила Степана Полторака министром обороны. За это решение проголосовали 347 депутатов. Кандидатуру Полторака на эту должность внес, согласно Конституции, президент Украины Петр Порошенко.
Президент України проводить нараду з керівниками силових відомств pic.twitter.com/rL3FG3UPes
— APU (@APUkraine) December 4, 2014
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