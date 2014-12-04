Порошенко собрал руководителей силовых ведомств на совещание (фото)

Об этом сообщает Администрация президента Украины в Twitter.

«Президент Украины проводит совещание с руководителями силовых ведомств»,- говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины назначила Степана Полторака министром обороны. За это решение проголосовали 347 депутатов. Кандидатуру Полторака на эту должность внес, согласно Конституции, президент Украины Петр Порошенко.