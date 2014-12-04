Чубаров призвал депутатов Европарламента посещать Крым, не признавая его аннексию

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Рефат Чубаров заявил сегодня в Брюсселе на заседании подкомитета по правам человека Европейского парламента.

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"Я не знаю, как долго будет эта оккупация, но крымские татары ожидают чуда, ожидают, что международное сообщество найдет ключ к разрешению ситуации. Присутствие международной миссии важно, но это невозможно, потому что Москва ставит условия признания Крыма. Нужно бывать в Крыму без признания Крыма российской территорией", - сказал Рефат Чубаров.

Он также сообщил о ситуации в Крыму, как "оккупационная власть применяет прямые репрессии, прямой мишенью которых стали крымские татары".

Лидер крымских татар напомнил, что татары "только вернулись в Крым", и сейчас для них "возникла новая угроза".

"Они открыто выступили против референдума, поэтому оккупационные власти сейчас их преследует. В Крыму не было референдума. Там не было даже 50% населения Крыма. Кроме мести, целью этих преследований является запугивание", - сказал Рефат Чубаров.

По его словам, "людей похищают и убивают по политическим и религиозным признакам".

"Этого раньше никогда не было. Все эти факты были описаны. Российские власти практикуют депортацию тех, кто не согласен с их политикой", - заявил лидер крымских татар.

Он отметил, что российские власти для того чтобы закрепить свое незаконное пребывание в Крыму, используют двойные стандарты.

"Публичная риторика и реальна жизнь в Крыму - противоположные вещи. Один из основных инструментов - создание параллельных структур: если большинство татар не довольны, они найдут нескольких "своих" татар", - объяснил он.