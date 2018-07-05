Луценко заявила, что боязнь нардепов голосовать за ЦИК связана со страхом новых выборов

Процедура представления кандидатур в Верховную Раду Президентом Украины была полностью соблюдена, говорит Луценко.

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что боязнь народных депутатов голосовать за обновление ЦИК связана с испугом приближающихся выборов.

Об этом сообщает пресс-служба БПП. По словам Луценко, народные депутаты не имели никаких объективных оснований не голосовать за обновления состава Центральной избирательной комиссии, ведь Президент придерживался всех установленных процедур внесения кандидатур.

"Президент Украины, при внесении кандидатов на должности в Центральной избирательной комиссии, руководствовался следующими принципами: состав ЦИК должен быть полностью обновлен, все кандидаты должны иметь подавляющеи репутацию и высокие профессиональные качества, специальная проверка кандидатов должна подтвердить полное соответствие всем требованиям, кандидаты не должны иметь отношение к любым нарушениям избирательного законодательства", - подчеркнула нардеп.

Луценко также заверила, что такие кандидаты были представлены парламента по предложениям парламентских фракций и групп. Процедура представления кандидатур в Верховную Раду Президентом Украины была полностью соблюдена. Глава государства учел предложения фракций и групп. Все представленные кандидаты в ЦИК прошли специальную проверку и соответствуют всем необходимым качествам.

"Центральная избирательная комиссия обеспечивает право граждан Украины отдать свой голос на выборах за того или иного кандидата. Боязнь народных депутатов многих фракций говорит об одном — они боятся покинуть стены Верховной Рады, они боятся следующих очередных выборов как Президента Украины, так и Верховной Рады. Своим отказом голосовать за обновление ЦИК они лишают граждан Украины на честные и прозрачные выборы с обновленным составом Центральной избирательной комиссии. Исходя из этого, фракция БПП собралась на специальное заседание для обсуждения ситуации и дальнейшей работы в сессионном зале", - резюмировала Ирина Луценко.