На границе с Россией возобновились бои с российскими диверсантами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

«Вчера в 15.00 в Луганской области вблизи государственной границы в направлении «Колесниковка (Украина) – Маноцкий (РФ)» произошло боевое столкновение украинских силовиков с российской диверсионно-разведывательной группой», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ СНБО заявляют, что готовы противодействовать "тактике малых групп"

«В этом районе пограничники, СБУ, МВД и ВСУ проводили разведывательно-поисковые действия с целью выявления диверсантов. В ходе огневого противостояния военные нанесли поражение противнику и вынудили отступить», - отмечает Госпогранслужба.

Во время боя один военнослужащий ВСУ получил ранение. Для его эвакуации прибыл пограничный наряд на бронеавтомобиле «Кугуар», который использовался в группе прикрытия. Однако во время эвакуации раненого автомобиль взорвался на неизвестном взрывном устройстве и был поврежден. В результате броня спасла жизнь пограничникам и раненному военнослужащему, которые получили незначительные повреждения.