Польша ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС

Об этом сообщает "Польское радио". Отмечается, что соответствующий закон поддержали 427 депутатов, только один был против.

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Сообщается, что уже через несколько часов маршал сейма Радослав Сикорский в присутствии посла Украины в Польше Андрея Дещицы торжественно подпишет принятый закон.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября польский сеймединогласно поддержал ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС. Кроме того, в этот же день Венгрия и Швеция также ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

На сегодняшний день Соглашение об ассоциации с Украиной уже ратифицировали Эстония, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Мальта, Румыния, Швеция, Венгрия.