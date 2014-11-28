Польша ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
Польский парламент ратифицировал Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
Об этом сообщает "Польское радио". Отмечается, что соответствующий закон поддержали 427 депутатов, только один был против.
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Сообщается, что уже через несколько часов маршал сейма Радослав Сикорский в присутствии посла Украины в Польше Андрея Дещицы торжественно подпишет принятый закон.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября польский сеймединогласно поддержал ратификацию Соглашения между Украиной и ЕС. Кроме того, в этот же день Венгрия и Швеция также ратифицировали Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.
На сегодняшний день Соглашение об ассоциации с Украиной уже ратифицировали Эстония, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Мальта, Румыния, Швеция, Венгрия.