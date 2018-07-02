Бурбак: закон о нацбезопасности должен вступить в силу до саммита НАТО (видео)

Бурбак добавил, что для внедрения норм этого закона необходимо принять еще ряд специальных законов, в частности, новый закон о СБУ.

На саммите НАТО Украина должна продемонстрировать прогресс в обороне и внедрении реформ.

На этом подчеркнул руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета.

"Уже через неделю состоится саммит НАТО. Это возможность продемонстрировать союзникам прогресс Украины в обороне и реформах. Недавно Верховная Рада приняла Закон "О национальной безопасности Украины" - это очередной шаг к евроатлантической интеграции. Поэтому, ждем вступления в силу этого закона до саммита НАТО", - отметил Максим Бурбак.

Он добавил, что для внедрения норм этого закона необходимо принять еще ряд специальных законов, в частности, новый закон о СБУ.

"Саммит Североатлантического Альянса - это еще и возможность донести до наших союзников четкую последовательную позицию Украины относительно войны и мирного процесса. Санкции против агрессора надо усиливать и расширять. Украина нуждается в адекватной финансовой помощи и расширения поставок летальной оружия", - подчеркнул руководитель фракции.

"Приведу очень актуальную цитату Арсения Яценюка: "Весь Запад должен одинаково с Украиной видеть путь восстановления территориальной целостности нашей страны. Он написан не в Минске, а в законе о восстановлении территориальной целостности в уставе ООН". В этом вопросе Президент и Верховная Рада должны быть принципиальны и непреклонны, тогда к нам прислушаются", - резюмировал Максим Бурбак.