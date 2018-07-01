День ВМС Украины: Порошенко и Турчинов поздравили военнослужащих

Порошенко снова пообещал поднять украинский флаг в Севастополе.

Президент Петр Порошенко поблагодарил военнослужащих Военно-морских сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм.

Об этом глава государства написал в Facebook.

«От имени Украинского народа искренне благодарю весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины за преданность воинскому долгу, мужество и героизм», - отметил президент.

Он выразил надежду, что совместными усилиями украинцы возродят и умножат морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова поднят в бухтах украинского Севастополя.

Порошенко пожелал военнослужащим решимости и настойчивости на пути к великой победе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравил военнослужащих с Днем Военно-морских сил Украины.

Текст поздравления передан УНИАН пресс-службой СНБО.

«Украина издавна была мощной морской державой - история ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи. В этом году мы отмечали 100-летие со дня знаменательного события, когда корабли Черноморского флота подняли украинские флаги и перешли под юрисдикцию УНР», - напомнил он.

По словам Турчинова, с начала новейшей истории Украины Российская Федерация всячески пыталась помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы.

«Моряки, которые остались верными присяге во время военной агрессии Российской Федерации в Крыму и продолжили достойно выполнять свой долг, бок о бок с другими подразделениями Вооруженных сил помешали планам Кремля уничтожить независимую Украину.

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Несмотря на большие потери после российской агрессии, морская отрасль, Военно-морские силы восстанавливают свой потенциал. Сегодня фактически происходит возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины», - отметил секретарь СНБО.

По его словам, украинцы гордятся героями - моряками, морскими пехотинцами, которые участвуют в проведении операции Объединенных сил на востоке Украины, защищают юго-восточные границы и морские рубежи.

«Склоняем головы перед памятью погибших героев! За время проведения АТО/ООС, выполняя задачи, погиб 51 военный из состава ВМС, ранены 488 моряков. Государственных наград удостоены 498, наград Министерства обороны Украины - 1515, Генштаба - 1385 моряков», - сообщил он.

По словам секретаря СНБО, сегодня одним из крупнейших национальных приоритетов является дальнейшее укрепление сектора безопасности и обороны. Государство прилагает усилия к восстановлению и модернизации боевого ядра флота в соответствии со стандартами НАТО. Должны быть построены современные, быстрые и инновационные ВМС, способные защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежном среде путем проведения асимметричных и решительных операций, с хорошо мотивированным профессиональным составом, настроенным на победу.