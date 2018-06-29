Политзаключенный Кольченко просит встречи с украинским консулом и омбудсменом

Письмо датировано 26 июня. На момент написания Кольченко находился в медсанчасти колонии в Копейске.

Незаконно удерживаемый в России политзаключенный Александр Кольченко, который находится в колонии в Челябинской области России, написал заявления, в которых выразил желание встретиться с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

Об этом сообщается в письме, которое со слов Кольченко записали адвокаты Уральской правозащитной группы во время посещения заключенного, передает Zaxid.net.

«Во время встречи с адвокатом я написал заявления на имя начальника НК-6 Тордова Д. М. о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге Закраявским Г. И. и уполномоченным по правам человека Украины Денисовой Л. Л., которые я передам через администрацию начальнику колонии», – говорится в письме.

Также Кольченко сообщил, что на момент написания письма продолжает находиться в медчасти, где его продолжают кормить под присмотром врачей, а после каждого приема пищи проверяют вес, давление, температуру и пульс.

«Мой сегодняшний вес 63 килограмма. Чувствую себя хорошо», – отметил он.

Кольченко также сообщил, что начал получать для ознакомления акты об изъятии из направленной ему корреспонденции писем на иностранном языке. Изъятия мотивируется отсутствием перевода на русский язык - администрация колонии действует исходя из того, что Кольченко является гражданином России. Сам он заявляет, что считает себя гражданином Украины.

«В личном деле есть паспорт гражданина России на мое имя, но я в получении паспорта расписываться отказался, поскольку считаю себя гражданином Украины», – подчеркнул он.

Письмо датировано 26 июня. На момент написания Кольченко находился в медсанчасти колонии в Копейске.

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Напомним, Кольченко объявил голодовку 31 мая, требуя освобождения Олега Сенцова, однако был вынужден прекратить его 7 июня, поскольку был слишком слаб.

Кольченка и Сенцова задержали спецслужбы РФ в мае 2014 года в оккупированном Россией Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. Летом 2015 года Кольченка приговорили к 10 годам колонии строгого режима, Сенцова до 20 лет. Оба отрицают свою вину.

Отметим также, что российский паспорт якобы есть и у Олега Сенцова и он, со слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, расписался в его получении. Таким образом, через наличие в Сенцова и российского гражданства, к нему не пускают уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Людмилу Денисову. Впрочем, Москалькову в Украине тоже не допускают к лицам с двойным гражданством.