Яценюк призвал Раду поддержать предложенный состав правительства
19:50, 02 декабря 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к народным депутатам с просьбой поддержать состав Кабинета министров, который был предложен коалицией.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк представил каждого из кандидатов на должности министров, после чего обратился с просьбой поддержать перечисленные кандидатуры.
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Напомним, в Верховной Раде во время рассмотрения кандидатуры от Радикальной партии Валерия Вощевского на должность вице-премьер-министра возникла ссора.
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