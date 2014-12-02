Яценюк призвал Раду поддержать предложенный состав правительства

19:50, 02 декабря 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к народным депутатам с просьбой поддержать состав Кабинета министров, который был предложен коалицией.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, Яценюк представил каждого из кандидатов на должности министров, после чего обратился с просьбой поддержать перечисленные кандидатуры.

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Напомним, в Верховной Раде во время рассмотрения кандидатуры от Радикальной партии Валерия Вощевского на должность вице-премьер-министра возникла ссора.

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