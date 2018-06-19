Сенцов не будет обращаться к Путину, на это Кремль и рассчитывает – Геращенко (видео)

Вице-спикер Совета напомнила, что для помилования Надежды Савченко ее личного обращения Кремль не требовал.

Незаконно осужденный в РФ украинец Олег Сенцов не будет обращаться к президенту РФ с просьбой о помиловании, именно на это российская власть и рассчитывает. Такое заявление сделала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

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«Пресс - секретарь Путина Д. Песков заявляет, что О. Сенцов «должен сам позаботиться о своем помиловании», намекая, что Олег должен обратиться к российскому президенту с такой просьбой. Очевидно, что О. Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает», – отметила она в Facebook.

Геращенко напомнила, что для помилования Надежды Савченко к Путину в свое время формально обратились родственники погибших российских журналистов. Тогда ее личного обращения не требовали.

«А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега – нет», – подчеркнула она.

Вице-спикер Рады также выразила возмущение срывом договоренностей о посещении украинским омбудсменом Людмилой Денисовой украинских заложников в России – Сенцова, Кольченка, Сущенко, Карпюка и других политзаключенных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на решение суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова – он должен сам обратиться с просьбой о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных. Сейчас его голодовка продолжается уже более месяца.