Семенченко готов возглавить комитет Рады по вопросам обороны
01:02, 29 ноября 2014Политика
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Командир батальона "Донбасс", народный депутат Семен Семенченко готов возглавить комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.
Семенченко готов возглавить комитет Рады по вопросам обороны / УНИАН
Об этом он заявил в прямом эфире 5 канала, пишет Украинская правда.
Семенченко также считает, что все комбаты должны войти в оборонный комитет.
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