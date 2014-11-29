Семенченко готов возглавить комитет Рады по вопросам обороны

01:02, 29 ноября 2014
Политика
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Командир батальона "Донбасс", народный депутат Семен Семенченко готов возглавить комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Фото УНИАН

Об этом он заявил в прямом эфире 5 канала, пишет Украинская правда.

Семенченко также считает, что все комбаты должны войти в оборонный комитет.

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