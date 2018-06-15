События недели: версия читателей УНИАН – позорище с Антикоррупционным судом, интимная встреча Дональда с Кимом и месяц голодовки Сенцова

Представьте, что решили вы сварить борщ. Точнее не решили, а вас заставила, например, теща. Вот, взяли вы острый нож, нарезали картошечки, лучка, морковки, взяли жирное свиное ребрышко. Потом берете кастрюлю, забрасываете туда все это добро, наливаете водичку, солите да заправляете, готовите сметану. Вроде, все готово, вы уже в предвкушении обеда напеваете под нос любимую песенку, но вот сюрприз – у вас же, оказывается, в квартире нет… плиты. Вы ее забыли купить еще года два назад. И для борща, получается, у вас все есть, да сварить его негде. Как результат, теща уже вовсю бузит, ингредиенты лежат в сыром виде. Более того, картошка и морковка «вышли под залог». Лучок-хитрец откупился и улетел в другую страну, а жирное ребро оборзело и, как ни в чем не бывало, село в свое старое кресло - обратно брать взятки. А вы сидите без «обеда» - глупые и голодные.

Как вы уже поняли, выше я кратко описал предысторию создания Антикоррупционного суда в Украине. Нож в этой истории – это, например, НАБУ, кастрюля – САП, а плита, которой нет, - это, понятное дело, этот самый новый суд. Ну, а ваша горячо любимая теща – это, так уж вышло, извините, - олицетворение наших западных партнеров вроде ЕС, США да МВФ.

Уходящая неделя стала для Украины знаковой, так как эта двухлетняя история, похоже, подходит к концу – заказали вы плиту, то есть, тьху, Рада наконец-то проголосовала за создание в Украине Антикоррупционного суда. Ведь целых два года в Украине уже полным ходом работали (и весьма неплохо) НАБУ и САП, были расследованы куча дел, фигуранты неоднократно оказывались на скамье подсудимых, но… Из-за отсутствия замыкающего звена в виде Антикоррупционного суда, до финальной стадии в виде приговоров громкие дела не доходили, заминаясь в обычных судах да забываясь потихоньку. А отсюда, естественно, росло недоверие и к антикоррупционным органам вообще, к судебной системе, к реформам и государству в целом. Короче говоря, ничего хорошего.

Напомню, после принятия в первом чтении 1 марта, проект о новом суде от Порошенко претерпел ряд серьезных изменений, так как в изначальном виде он предусматривал создание весьма «ручного» для власти судебного органа. Запад тогда справедливо ополчился против этого, и камнем преткновения стали полномочия общественного совета международных экспертов, которые будут отбирать судей. Если говорить человеческим языком, украинская власть всеми силами упиралась тому, что эти эксперты-иностранцы будут решать, кого назначать судьями, а кого нет. Мол, пусть рекомендуют, но не решают.

Не получилось. После рассмотрения почти двух тысяч правок, документ вроде бы наконец-то приняли в том виде, в котором требовал Запад. Почему «вроде бы»? А потому, что власть занялась откровенным политическим шулерством, и уже после опубликования подписанного президентом закона выяснилось, что в нем внезапно появилась важная норма, которой к моменту финального голосования не было в сравнительной таблице с правками. Разразился громкий скандал, от которого позорно разило гнусным духом политических договорняков.

Согласно этой норме, апелляции по старым делам НАБУ, которые уже рассматриваются в судах, будут проходить… в обычных судах, а не в апелляционной палате будущего Антикоррупционного суда. Чувствуете разницу? Короче говоря, в законе появилась лазейка, которую тут же прозвали «амнистией для топ-коррупционеров». Подробнее о ней можно почитать в нашем материале. Короче говоря, развели, как котят. Впрочем, чему удивляться. Такова парламентская «магия».

В Венецианской комиссии объявили, что с ними по скандальной норме не советовались. Руководитель НАБУ Сытник сказал, что не удивлен таким поворотом, отчеканив, что «этот момент существенно отдаляет реальную работу этого суда». В то же время, он понадеялся, что еще не поздно все исправить. В ЕС пока молчат, но пообещали озвучить свою позицию в течение нескольких дней. Но, вместе с тем, закон подписан президентом, опубликован в «Голосе Украины» и уже вступил в силу.

По словам Холодницкого, новый суд может начать слушать первые дела уже в конце 2018 года или начале 2019 года, а это, как не крути, хорошая новость. А отменят ли скандальную норму – тут пока большой и жирный знак вопроса. Поживем-увидим.

Другой топ-темой уходящей недели, несомненно, стала историческая встреча, как ранее казалось, непримиримых врагов и одних из самых ярких в мире политических игроков – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Состоялась она на саммите в Сингапуре. Это, кстати, была первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Северокорейский вождь оказался не таким уж и злобным – мило улыбался и ручкался на камеры с Трампом. Позже они почти час болтали в формате тет-а-тет – в «интимной» обстановке, только с переводчиками. А после пошли обедать, где Трамп крепко озадачил фотографов - попросил снимать себя и Кима «красивыми и стройными». Из кушаний им подавался коктейль из креветок с авокадо и зеленым манго, говяжьи ребрышки, свинину с жареным рисом, крем из шоколада и прочие вкусности, которые, кстати, жителям нищей Северной Кореи никогда, наверное, и не снились (интересно, как озвучили это меню тамошние телеканалы). И вот, плотно пообедав, Трамп с Ыном отправились подписывать документ о «новых» отношениях между странами. Согласно нему, на Корейском полуострове отныне начнутся мир и дружба, но самое главное – Северная Корея пообещала полностью избавиться от ядерного оружия.

Это все чудесно, но напрашивается вопрос – это что же в лесу такое сдохло? Почему это Ким Чен Ын – по слухам, тот самый любитель скармливать людей собакам, расстреливать, сжигать, травить и пр. - стал таким милым добрым толстяком? Частично на этот вопрос может пролить свет инсайдерская информация о том, что на саммите был подписан не один документ, а целых три, и в одном из них говорилось о предоставлении КНДР гуманитарной помощи. Также, говорят, господину Киму и его свите гарантировались безопасность и сохранение власти. Но сложно верится, что этот эталонный, прямо-таки «оруэлловский» диктаторский режим, уговорили одним только пряником. Каков был кнут – можно только догадываться.

Впрочем, процесс разоружения весьма длительный, и учитывая нрав как американского, так и северокорейского лидеров, история может получить неожиданное продолжение, а «мир-дружба-жвачка» могут легко откатиться назад. Ведь есть же еще Китай, которому эта история явно не должна быть по душе. Но хотелось бы, чтобы в итоге и люди в несчастной Северной Корее нормально начали жить, да и ядерного оружия в руках психов становилось меньше. Может, когда-то на месте Кима отобедает коктейля с креветками и какой-нибудь Путин. Впрочем, это другая тема.

Также наши читатели внимательно следят за ключевыми новостями по голодовке украинского политического узника России Олега Сенцова. Он не ест уже больше месяца. Еще на прошлой неделе адвокат сказал, что Сенцов уже «на грани» и «готов к смерти». А вчера сестра режиссера сообщила, что 8 июня его отвозили в реанимацию. Однако актуальной информации о состоянии его здоровья нет. Никто даже не может сказать, жив ли он... Сегодня, например, уполномоченный ВР по правам человека Денисова сообщила, что ей отказывают во встрече с Сенцовым. Она приехала в саму колонию, к черту на кулички, говорила с начальником, но тот ее к Сенцову не пустил, а причин не назвал. И, более того, даже отказался рассказывать о состоянии здоровья украинца, после чего просто выгнал уполномоченного по правам человека с территории - за ворота.

Тем временем, мировое сообщество не молчит. Все больше мировых лидеров, известных людей и авторитетных организаций выступают с требованием к России освободить Сенцова. Их всех даже сложно перечислить. Весь мир кричит, даже в самой России интеллигенция поднимает голос - но Кремль неумолим. «Усы Пескова» сегодня сухо ответили, что Олег Сенцов не является «удерживаемым лицом». Также усы отказались отвечать, почему к Сенцову не пустили Денисову. Понятно, что на жалость кремлевских вождей к человеческой жизни надеяться бесполезно. Тут единственный шанс – что в Москве сочтут освобождение украинского режиссера целесообразным. Но Сенцов ведь требует освободить не только себя, а всех украинцев…

31 день без еды. Это не шуточки. Конечно, хочется верить, что все хорошо закончится, но предпосылок к этому пока нет никаких, к сожалению.

Также заметным событием уходящей недели стал саммит G7. Несмотря на то, что читатели интересовались этой темой весьма вяло, все же некоторые новости оказались популярными. Сначала накануне саммита огорошил всех Трамп – заявил, что Россию нужно вернуть в состав G8, вызвав целую волну критики. Грамотно ему ответила Меркель, напомнив, что Москву исключили из клуба за агрессию против Украины, и предпосылок для возвращения в клуб пока нет – агрессия продолжается. Позже тот же Трамп заявил, что Россия отобрала Крым… из-за Обамы. Хочется спросить: «На кого работаешь, мистер президент?». Но по итогам саммита лидеры «семерки» все же выпустили совместное заявление, в котором осудили Россию за подрыв демократии в мире и поддержку сирийского режима.

Однако не во всех вопросах «семерка» сошлась во мнениях. Все страны G7, кроме США, подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату. Также Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 из-за заявлений, сделанных любителем пестрых носков и, по совместительству, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Тот по-соседски пригрозил Трампу «жестким ответом» на нечестные тарифы на ввоз стали и алюминия. В ответ американцы по-соседски пообещали Трюдо «специальное место в аду».

Напоследок хочется о хорошем. Но как-то мало хорошего да смешного. В сети насмехаются с Путина, которого то жилетом придавит, то нарисуют мертвецки бледного. Также на днях внимание всего мира приковал енот-"паук", который забрался на 23-этажное офисное здание по стене. А в России начался ЧМ-2018. Туда, кстати, поехали пять тысяч украинцев, а один из украинских телеканалов матчи транслирует. Вроде и мировой праздник, а формально спорт и политика – дела отдельные, но все равно, откровенно говоря, как-то противно «празновать», пока, например, голодает Сенцов, а на Донбассе каждый день отчитываются о раненных бойцах ВСУ. Не празднуется как-то.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский