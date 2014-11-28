Ряд нардепов не исключают досрочных парламентских выборов

Как передает корреспондент УНИАН, во время круглого стола на тему "Новая Верховная Рада: синергия молодости и опыта или площадка раздора и конформизма?" народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько заявил, что "с первого дня, как только закончились выборы, все начали предсказывать парламенту этого созыва недолгую, короткую жизнь".

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По его мнению, от того, насколько парламент будет реализовывать ожидания людей, будет зависеть, "пробудет ли он всю свою каденцию, или нам придется сходить на досрочные парламентские выборы".

В свою очередь народный депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько отметил: "Все говорят об этом, и это очевидно, что Верховная Рада может быть недолго". "Мы можем пойти на выборы очень скоро", - сказал он.

В то же время, политолог Олеся Яхно считает преувеличенным мнение о том, "что состав Верховной Рады будет краткосрочным". "Мне кажется, что главным стимулом, скрепой будет союз президента и премьер-министра. От того, насколько он будет устойчивым, зависит в целом и устойчивость парламента", - сказала она.

Кроме того, по мнению Яхно, связи между группами журналистов, комбатов из разных фракций в Верховной Раде будут сильнее дисциплины внутри фракций.

Бывший народный депутат Олесь Доний считает, что "трения между Порошенко и Яценюком", которые сравнивают с "трениями между Ющенко и Тимошенко", - это "очень хорошо". "Это один из немногих признаков, что выживет и мелкий, и средний бизнес, и гражданское общество", - сказал он и добавил, что "счастье для государства, что есть конкуренция".

Как известно, 27 ноября начала работу Верховная Рада Украины VIII созыва.