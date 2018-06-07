Рада №8: «Хунта» в законе

С самого утра на площади у здания Верховной Рады было многолюдно: несколько кордонов правоохранителей и представителей добровольческих батальонов, небольшой пикет общественников, явившихся напомнить новоизбранным депутатам о необходимости проведения реформ, длинная очередь журналистов, операторов и фотографов, пытающихся попасть в парламент до начала торжественной присяги…

Неожиданно (видимо, по привычке) в ряды представителей прессы затесалась и парочка бывших журналистов, избранных в Раду восьмого созыва депутатами. «Ребята, вам теперь на другой вход», - подкалывали их коллеги.

«Жалко, рассадку не посмотрим», - сетовал кто-то из очереди.

«А почему на улицу звук не транслируют? Когда прошлый созыв закрывали, транслировали», - возмущались другие.

В здании парламента было душно и шумно. Навстречу УНИАН с видом опытного номенклатурщика, встретившего и проводившего в этих стенах не один созыв депутатов, неторопливо шел первый президент Украины Леонид Кравчук. «Президент не может претендовать на большинство или меньшинство в парламенте… Конституционное большинство, которое будет принимать законы и Конституцию, нужно не президенту, а Украине», - поделился своим видением окончания коалициады Леонид Макарович и добавил, что новый парламент и президент не должны перекладывать ответственность друг на друга.

Попасть в ложу прессы на третьем этаже не представлялось возможным – туда, где традиционно работают журналисты, организаторы открытия новой сессии Рады «впихнули» хор им. Веревки. Хор, впрочем, пел красиво и громко.

«Интересно, драка будет? «Айдар» против «Донбасса» (добровольческие батальоны, – УНИАН)? - посмеивался один из фотографов, сильно перегнувшись через балкон и силясь сфотографировать депутатов от Оппозиционного блока, занявших при рассадке нового созыва Рады места прямо под ложей прессы.

«Лучше бы не было, - вдумчиво рассуждал другой. – Семенченко и Мельничука мы-то опознаем, а других новеньких, кто «впишется», как потом подписывать под снимком?»

Напомним, после оглашения Центризбиркомом результатов голосования на внеочередных парламентских выборах, новоиспеченный депутат, бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук пообещал, что первое, чем он займется в Верховной Раде – «набьет морду» другому депутату, командиру батальона «Донбасс» Семену Семенченко, и лишь после этого мероприятия займется законодательной деятельностью.

К слову, опасения фотографов не были лишены смысла. Старожилы ложи прессы еще помнят, как в начале прошлого созыва, после толкотни новоизбранных депутатов от УДАРа и ВО «Свобода» с регионалами и коммунистами возле парламентской трибуны, журналисты долго выясняли, кто, откуда, кому и зачем «навалял». К новым лицам, совсем не похожим на фото с сайта Верховной Рады, тогда еще не привыкли. Сейчас сложилась похожая ситуация – в СМИ пока еще сходу не опознают депутатов-новичков.

Правда, сам экс-комбат «Айдара», едва попав в Верховную Раду, тут же последовал древнейшей парламентской традиции – забывать свои обещания. Во всяком случае, не прилагал никаких усилий, дабы это свое обещание выполнить. Вместо этого он целый день носился по зданию Верховной Рады с флагом батальона. Лидер Радикальной партии, «под знаменем» которой Мельничук и попал в парламент, Олег Ляшко, тоже не перетруждался. УНИАН встретил его на лестнице сразу после принятия присяги, окруженного новенькими депутатами-радикалами. «Йдемо в буфет», - сказал Ляшко куда-то в пространство. Видимо, проводил экскурсию «для своих».

Подобная экскурсия, кстати, была не лишней для многих новичков. Несмотря на то, что накануне у них уже прошло ознакомление и с закоулками здания парламента, и с системой «Рада», с помощью которой им придется принимать судьбоносные для страны решения, у многих столпотворение первого дня работы вызывало явный дискомфорт. Видимо, поэтому, «отработав» торжественную часть заседания, депутаты разбредались кто куда. Одни – оккупировали парламентский буфет, в котором, к слову, цены не выглядели смертельными даже по меркам нынешних, довольно скромных, депутатских зарплат. Другие – вели увлеченные беседы «под сигаретку» в туалетах Верховной Рады, задымив весь третий этаж (тут они упражнялись во второй древнейшей традиции украинского парламента – игнорировать собственные законы собственной страны – ведь, согласно решению, принятому непосредственно Верховной Радой, в помещениях госучреждений в Украине курить нельзя). Третьи – бегали в буфет за кофе и на перекур на улицу (это была законопослушная часть депутатского корпуса). Кто-то приклеил под один из столов регистрации на втором этаже парламентских кулуаров жвачку. Кто-то грустно рассказывал коллеге, что журналисты на камеру спросили у него не то, что он хотел…

«Як діти», - подытожила одна из сотрудниц аппарата Рады.

Эти разброд и шатание закончились тем, что на первом официальном заседании парламента в сессионном зале «отметились» новыми карточками для голосования всего 399 депутатов. Двадцать человек (Центризбирком зарегистрировал 419 депутатов из 422 избранных) где-то потерялись. К сожалению, бывший глава Рады Александр Турчинов к этому моменту уже передал полномочия вести заседание Владимиру Гройсману (позже его кандидатуру на пост спикера поддержали 359 парламентариев), поэтому ни зал, ни кулуары уже не услышали ставшую крылатой фразу «прошу закрити буфет, щоб ми не втратили народних депутатів».

Как бы там ни было, на собрании коалиции, которое состоялось в перерыве, было принято решение назвать новое парламентское большинство, объединившее пять фракций (302 депутата), несколько пафосно: «Европейская Украина». Уже после голосования по вопросу названия возникла дискуссия. В частности, глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк посчитал необходимым все-таки еще раз обсудить название, потому что, по его словам, «как назовем, так и поплывем». В ответ на такое предложение из зала прозвучала шутка – что, мол, еще нужно всенародный референдум провести относительно названия коалиции.«Эх, не з того починають, - высказался кто-то из депутатов облсоветов, наблюдавший действо первого парламентского дня в кулуарах Рады. – Може, треба в столовці заборонити продаж алкоголю? Бо ще одна перерва у засіданні парламенту і буде конфуз...». «Може, тільки для депутатів?» - парировали ему операторы и фотографы.

Вслед за созданием коалиции и назначением нового главы Верховной Рады, парламентарии поставили на голосование и кандидатуру премьера. Перед этим президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады кандидатуру действующего премьера Арсения Яценюка. Мол, с соответствующим предложением к главе государства обратились руководители пяти фракций коалиции. Но, несмотря на то, что у президента есть 15 дней, чтобы определиться по этому вопросу, Порошенко призвал депутатов поддержать представление о назначении Яценюка сегодня же.

В ожидании цифры, которая вот-вот должна была появиться на табло, цифры, знаменующей количество поддержавших в этой должности действующего главу правительства, Арсений Яценюк лицом и всей фигурой выражал вселенскую скорбь. На табло высветилось – 341, Яценюк вздохнул, но как-то без облегчения.

Продуктивным стал первый день нового созыва Верховной Рады не только в плане топовых назначений, но и в плане регистрации законопроектов. В частности, на сайте парламента появилось больше 50 законодательных инициатив. Так, несколько документов перерегистрировал Кабмин, экс-спикер ВР Александр Турчинов, уже в качестве депутата, снова зарегистрировал законопроект об отмене закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Авторская группа депутатов, среди которых – Мустафа Джемилев и Юлия Тимошенко – зарегистрировали проект постановления о приостановлении членства и участия Украины в органах СНГ, а парламентарии от Оппозиционного блока подали восемь «социальных» законопроектов.

«Начинаем работу в Верховной Раде с подачи восьми очень важных для всех граждан законопроектов, которые касаются, в первую очередь, социальной поддержки людей, уменьшения налогового давления на предприятия, увеличения социальных выплат и отмены пенсионной реформы, которая вызывает больше всего вопросов у наших избирателей», - сообщил на брифинге в кулуарах Рады глава фракции Юрий Бойко – выходец из Партии Регионов, которая, в бытность самого Бойко регионалом, как раз и занималась законодательным увеличением налогового давления и внедрением той самой пенсионной реформы.

Впрочем, озвучивая важность социальной поддержки избирателей, Бойко, находящийся ныне в оппозиции, не уточнял, каким образом и откуда можно профинансировать такую щедрость.

Кроме того, Бойко отметил, что Оппозиционный блок не голосовал за назначение спикера и премьера. Мол, политика власти направлена не на поддержку и защиту, а на создание политической диктатуры. Тут, правда, картинку оппозиционерам неожиданно подпортил старожил Верховной Рады и видный экс-регионал Ефим Звягильский, проголосовавший и за Гройсмана, и за Яценюка.

Будут или не будут бывшие регионалы, входящие в ОБ, учувствовать в построении диктатуры (в конце концов, они-то в этом деле – известные специалисты), еще посмотрим. Но сотрудничество оппозиции, чьих избирателей на Востоке страны ненавязчиво пугали «фашизмом» и «бандеровцами», с самими «бандеровцами» в новом парламенте уже наметилось: на глазах у корреспондента УНИАН народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул подал стакан воды советскому диссиденту и политзаключенному, настоящему (без кавычек) бандеровцу, сыну руководителя УПА Романа Шухевича – Юрию.