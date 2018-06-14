Только совместное давление заставит Россию освободить более 70 украинских политзаключенных - Климкин

Министр поблагодарил депутатов Европарламента за призыв к России освободить всех украинских политических заключенных.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что только совместное давление заставит Российскую Федерацию освободить более 70 украинских политических заключенных.

Об этом министр написал в Twitter.

"Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию по России, прежде всего об освобождении Олега Сенцова и других политзаключенных. Символично, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день открытия чемпионата мира по футболу. Только совместным давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июня, Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму. Документ поддержали 485 евродепутатов, против высказались 76 и 66 воздержались.

"Европейский парламент требует, чтобы российские власти немедленно и безусловно освободили Олега Сенцова и всех остальных незаконно задержанных украинских граждан в России и на Крымском полуострове", - говорится в резолюции.

Также Европарламент призвал Совет ЕС и страны - члены Евросоюза сохранять введенные санкции против России, продолжать их, а также "рассмотреть целенаправленные меры против лиц, ответственных за задержание и судебные преследования политических заключенных".