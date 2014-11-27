Президент: Минский протокол установит мир на Донбассе, но иногда придется спать с револьвером

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что его мирный план, а также Минский протокол будут способствовать установлению мира на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

"Мой мирный план, разработанный на его основе Минский протокол и Минский меморандум в итоге приведут к миру на Донбассе. В качестве безальтернативной базы для политического урегулирования этот документ признан всем миром, кстати, в том числе Российской Федерацией, которая поставила под Минским меморандумом свою подпись", - заявил он.

Читайте такжеПорошенко: Разница между Украиной и Россией – в разном отношении к свободе

"Заглядывая в будущее, четко вижу, что установление мира на Донбассе не будет означать избавление от военной угрозы с востока. К сожалению, эта угроза просматривается на очень долгосрочную историческую перспективу, и будет постоянно требовать больших усилий и колоссальных ресурсов. Эта реальность, которую Украина осознала поздно, которую мы изменить, вряд ли, сможем, но которой необходимо научиться противодействовать - извините, иногда даже спать с револьвером под подушкой: так называемый враг у ворот", - отметил Порошенко.