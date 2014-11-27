На Донбасс движется новая "гумколонна" из России

Очередная группа автомобилей с никому неизвестной "гуманитарной помощью" выехала из подмосковного Ногинска в направлении Ростовской области для участия в "гуманитарном конвое" для жителей Донбасса, сообщили в четверг журналистам в МЧС РФ, передает РИА Новости.

Читайте такжеРоссия готовит очередной "гумконвой"Сегодня утром около 60 грузовых автомобилей выехали из подмосковного Ногинска в Ростовскую область, они везут, по словам российского МЧС "стекло, кровельные материалы, а также продукты питания, в том числе сахар и консервы. Об этом сообщил заместитель начальника по работе со СМИ национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Олег Воронов.

Он добавил, что "на протяжении нескольких дней автомобили с грузом направляются в Ростовскую область, где будет формироваться общая колонна для доставки гуманитарной помощи жителям пострадавших регионов Донбасса".

Напомним, ранее помощник госсекретаря США Виктори Нуланд заявила, что российская гуманитарная помощь состоит из топлива для танков и обмундирования для солдат.