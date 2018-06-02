Россия не пустила к Кольченко украинского консула

00:43, 02 июня 2018
Политика
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Россия отказала еще раз Кольченко / wikipedia.org

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Еще раз РФ отказала во встрече консула с О.Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше", - написала Беца.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 18-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала  не осуждать его, даже если это так.

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