Россия не пустила к Кольченко украинского консула

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

В Российской Федерации в очередной раз отказали во встрече украинского консула с Александром Кольченко.

Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter.

"Еще раз РФ отказала во встрече консула с О.Кольченко, мотивируя, что он является гражданином РФ. Дерзкое нарушение всех норм. Боремся дальше", - написала Беца.

Ранее сообщалось, что незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Сенцов держит голодовку уже 18-й день.

Ранее Кольченко написал ему письмо, где заявил, что "обеспокоен этим обстоятельством".

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

В свою очередь, двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отметила, что нет уверенности, что Олег добровольно согласился на поддерживающую терапию, но призвала не осуждать его, даже если это так.