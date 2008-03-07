Ющенко обнародовал договоренности с Путиным

Обнародован Указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО №165/2008 “Об утверждении Директив делегации Украины на переговоры с Российской Федерацией по вопросам перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере”.

Как сообщает пресс-служба Президента, согласно указом от 26 февраля 2008 года Кабинета министров Украины и НАК «Нафтогаз Украины» надлежит обеспечить результативный переговорный процесс с правительством Российской Федерации и ОАО «Газпром» относительно реализации договоренностей президентов Украины и РФ В.ЮЩЕНКО Владимира ПУТИНА относительно перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере.

Во время переговоров делегация должна руководствоваться Конституцией Украины, законами Украины, положениями Указа Президента Украины от 14 февраля 2008 года № 122 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2008 года «О мерах по стабилизации финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ситуации на рынке природного газа» и этими Директивами.

При проведении соответствующих переговоров следует неуклонно руководствоваться такими договоренностями президентов Украины и России от 12 февраля 2008 года:

– украинская сторона (НАК «Нафтогаз Украины») обеспечит, начиная с 14 февраля 2008 года, надлежащие расчеты за поставленный в 2006 году газ по цене 95 долларов и в ноябре, декабре 2007 года по цене 130 долларов за 1000 кубометров на украинско-российской границе;

– украинская сторона (НАК «Нафтогаз Украины») в 2008 году будет получать газ на украинско-российской границе по цене 179,5 долларов за 1000 кубометров и обеспечит надлежащие расчеты за поставленный газ;

– НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на протяжении 2008 года перейдут на прямые прозрачные поставки газа без участия посредников «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго»;

– переход на прямую схему снабжения среднеазиатского газа в Украину будет происходить без какого-либо вреда для коммерческих интересов НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», который они имеют в рамках существующей схемы поставок;

– НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» создадут рабочую группу, которая с привлечением уполномоченных представителей «РосУкрЭнерго» и «УкрГазЭнерго» на протяжении февраля – марта 2008 года проведет аудит поставок-платежей «РосУкрЭнерго» на украинский рынок и европейским потребителям в 2006, 2007 и 2008 гг. Результаты аудита должны быть должным образом учтены при переходе на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере;

– НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» при переходе на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере, в случае необходимости, создают совместное предприятие (СП-1) на паритетных принципах, которое будет поставлять НАК «Нафтогаз Украины» не менее 50 млрд. кубометров среднеазиатского газа в 2008 году по цене 179,5 долларов за 1000 кубометров на украинско-российской границе и в последующие годы – не меньше 55 млрд. кубометров газа по цене, которая будет устанавливаться по договоренности сторон;

– НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», в случае необходимости, создают совместное предприятие (СП-2), которое, получая среднеазиатский газ от НАК «Нефтегаз Украины», будет заниматься его реализацией на территории Украины в объемах не больше тех, которые осуществляло предприятие ЗАО «УкрГазЭнерго», - до 30 млрд. кубометров газа за год. Доля ОАО «Газпром» в этом предприятии должна составлять не менее 25%, но не более 50%.

Во время переговоров украинская делегация должна настаивать на том, что доля ОАО «Газпром» в новосозданном СП-2 должна составлять 25%, которые он имел опосредствовано в предприятии «УкрГазЭнерго» по состоянию на 1 января 2008 года;

– ОАО «Газпром» обеспечит перезаключение контрактов от «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины», или СП-1, в случае его создания, на закупку, транспортировку среднеазиатского газа для потребителей Украины и для продажи избытков этого газа потребителям стран Европы;

– прекращение деятельности «РосУкрЭнерго», а также переход на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере должны происходить в форме и в сроки, которые не препятствуют снабжению на территорию Украины среднеазиатского газа и транзита газа европейским потребителям;

– НАК «Нафтогаз Украины» выходит из «УкрГазЭнерго» с последующей ликвидацией этого предприятия в соответствии с законодательством Украины;

– «УкрГазЭнерго», до прекращения его деятельности, в 2008 году может реализовать на внутреннем рынке Украины не более 5 млрд. кубометров газа. Другие объемы газа (не менее 50 млрд. кубометров) «РосУкрЭнерго" будет поставлять НАК «Нефтегаз Украины» по прямому контракту. НАК «Нафтогаз Украины» будет реализовывать закуплений газ на территории Украины.

При проведении переговоров делегация должна исходить из того, что до образования СП-2 НАК «Нафтогаз Украины» самостоятельно осуществляет реализацию газа всем категориям потребителей Украины по регулируемым тарифам и имеет право экспортировать сверхбалансные объемы газа.

Украинской делегации поручено исходить из того, что, в случае недостижения договоренностей во время переговоров с российской стороной относительно перехода на прямые схемы сотрудничества в газовой сфере в соответствии с этими Директивами, председателю делегации Кабинета министров Украины и председателю делегации НАК «Нафтогаз Украины» необходимо получить дополнительные Директивы для продолжения переговоров.