"Самая красивая часть России": известный итальянский политик оскандалился из-за Крыма (видео)

По словам Берлускони, он ехал по аннексированному Крыму на машине вместе с Путиным.

Лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони во время выступления перед сторонниками поделился воспоминаниями о поездке в Крым и при этом назвал оккупированный полуостров частью России.

Запись его речи опубликована в YouTube. По словам Берлускони, он ехал по аннексированному Крыму на машине вместе с президентом России Владимиром Путиным и был поражен красотой местных парков, передает РБК.

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"Я ехал на машине по Крыму вместе с президентом России Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями... Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", - сказал италийский политик.

Берлускони не уточнил, когда именно это было. СМИ сообщали об одной его частной поездке в аннексированный Крым осенью 2015 года. В Украине в связи с этим завели на политика уголовное дело, по которому ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, МИД Украины осудил посещение президентом России Владимиром Путиным и лидером итальянской политической партии «Вперед, Италия!», бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони временно оккупированных Автономной Республики Крым и г.Севастополь в 2015 году.