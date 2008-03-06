Тимошенко написала Ющенко о том, с чем она не может согласиться

Правительство контролирует ситуацию на газовом рынке Украины и способно в полной мере обеспечить энергетическую безопасность Украины, защитить ее экономический суверенитет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом говорится в письме премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в ответ на обращение главы государства относительно ситуации в газовой сфере, опубликованное в средствах массовой информации.

В частности, в письме Ю.ТИМОШЕНКО, полный текст которого приводит пресс-служба, премьер относительно требования немедленно возобновить переговоры между НАК „Нафтогаз Украины” и российской компанией „Газпром” и нормализовать отношения в газовой сфере, информирует, что такие переговоры не прекращались ни на день с начала февраля 2008 года.

“5 марта 2008 года, благодаря усилиям правительства, поставки газа в Украину полностью возобновлены. При этом мы не отступили ни на шаг от национальных интересов Украины”, - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она сообщает Президенту: “Усилиями прошлого правительства и приближенных к нему бизнес-структур, которые паразитировали на национальных интересах Украины, рынок газа в стране на сегодня фактически разрушен. Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины” сознательно и целеустремленно почти доведена до банкротства. Баланс газа - отсутствует. По состоянию на конец 2007 года не было подписано ни одно соглашение на поставки газа в Украину. Вся отрасль в целом коррумпирована посредниками, которые работали на газовом рынке Украины и сегодня пытаются на нем остаться”.

Теперь же, пишет Ю.ТИМОШЕНКО, благодаря деятельности правительства и нового руководства НАК „Нафтогаз Украины”, компанию “удалось спасти” от уничтожения, нормализовать управление отраслью, убедить российских партнеров в необходимости детенизации газового рынка. В то же время Генеральная прокуратура Украины начала расследование масштабных злоупотреблений со стороны прежнего руководства НАК „Нафтогаз Украины”.

“Правительство полностью контролирует ситуацию и отвечает за обеспечение газом населения и промышленности страны, бесперебойные поставки российского газа в Европу по территории Украины. Я убеждена, что в ближайшие дни нам удастся достичь согласия с российскими партнерами относительно заключения контрактов и взаимных расчетов, ликвидации сомнительных посредников, исключения инцидентов и недоразумений в будущем”, - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она отмечает, что как премьер-министр Украины, полностью согласна с Президентом и поддерживает его в стремлении нормализовать ситуацию на газовом рынке Украины, исключить любые недоразумения. “Также я поддерживаю и буду выполнять договоренности между Президентами Украины и Российской Федерации от 12 февраля в том, что касается целесообразности немедленной нормализации отношений между нашими странами в газовой сфере”, - отмечает Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако, по ее словам, Кабинет Министров не может согласиться с некоторыми условиями этих договоренностей, а именно:

- закупка в первом квартале 2008 года российского природного газа по цене 315,6 долларов США за тысячу кубометров газа с предыдущей предоплатой;

- замена одного посредника другим путем создания совместного предприятия (СП-2) для реализации всего импортированного и газа собственной добычи на внутреннем рынке Украины;

- отстранение НАК „Нафтогаз Украины” от возможности балансирования и распределения газа на внутреннем рынке Украины путем заключения соглашений и поставок газа СП-1 (импортером газа) и СП-2.

“Реализация этих условий, по убеждению правительства, руководства НАК „Нафтогаз Украины” и независимых экспертов, приведет к сохранению коррупционных схем и злоупотреблений, банкротства НАК „Нафтогаз Украины” и будет противоречить национальным интересам.

Учитывая это, правительство предлагает ряд дополнительных мер, которые позволят нам защитить интересы Украины, ликвидировать предпосылки для коррупции на газовом рынке и учесть логические, прозрачные и законные интересы российского „Газпрома”, - заявляет премьер-министр.

В этом контексте она сообщает, что правительство поручило НАК „Нафтогаз Украины” провести переговоры о заключении прямых договоров о поставках газа с компанией „Газпромэкспорт” без создания любых дополнительных совместных предприятий, и что НАК „Нафтогаз Украины” на сегодня готов самостоятельно реализовывать газ на внутреннем рынке Украины без любых посредников.

“Я убеждена, что мы решим все проблемы с поставками газа, если высшее руководство Украины будет выступать с единой консолидированной позицией на международном уровне, основанной исключительно на защите национальных интересов нашего государства”, - отмечает премьер-министр в письме к Президенту Украины.