Умер скандальный судья Бобровник, который вел дело Насирова

Александру Бобровнику было 37 лет, информация о причине смерти не уточняется, это может быть сердечный приступ.

В воскресенье, 13 мая, в возрасте 37 лет умер судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник.

Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес" со ссылкой на источник в суде.

Читайте такжеСуд отпустил Мартыненко на поруки депутатов и министров

О других подробностях смерти судьи не сообщается.

Вместе с тем, информацию о смерти судьи Украинской правде подтвердили в пресс-службе Соломенского суда.

Бобровнику было 37 лет. Информация о причине смерти не уточняется.

По словам журналистки Оксана Коваленко, Бобровник умер от сердечного приступа. "Умер судья Соломенского суда Бобровник. Сердце. Подтвердили два независимых друг от друга источника", - написала она.

Помер суддя соломянського суду Бобровник. Серце. Підтвердили два незалежних одне від одного джерела. — Oksana Kovalenko (@superumka) May 13, 2018

Напомним, в январе этого года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Соломенского районного суда города Киева Александра Бобровника, которого в апреле прошлого года обвиняли в употреблении алкоголя на работе и решении вопросов осуществления судопроизводства в не предусмотренный законом способ.

Бобровник также известен тем, что рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Также, по информации Украинского Хельсинского союза, судья Александр Бобровник своим решение лишил квартиры мужчины. По данному факту было открыто уголовное производство.

Сюжет о квартирной афере судьи Бобровника в апреле прошлого года подготовили журналисты ТСН.