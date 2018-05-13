Умер скандальный судья Бобровник, который вел дело Насирова

22:48, 13 мая 2018
Политика
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Судья Бобровник умер / фото УНИАН

Об этом сообщает издание "Закон и Бизнес" со ссылкой на источник в суде.

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О других подробностях смерти судьи не сообщается.

Вместе с тем, информацию о смерти судьи Украинской правде подтвердили в пресс-службе Соломенского суда.

Бобровнику было 37 лет. Информация о причине смерти не уточняется.

По словам журналистки Оксана Коваленко, Бобровник умер от сердечного приступа. "Умер судья Соломенского суда Бобровник. Сердце. Подтвердили два независимых друг от друга источника", - написала она.

Напомним, в январе этого года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Соломенского районного суда города Киева Александра Бобровника, которого в апреле прошлого года обвиняли в употреблении алкоголя на работе и решении вопросов осуществления судопроизводства в не предусмотренный законом способ.

Бобровник также известен тем, что рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Также, по информации Украинского Хельсинского союза, судья Александр Бобровник своим решение лишил квартиры мужчины. По данному факту было открыто уголовное производство.

Сюжет о квартирной афере судьи Бобровника в апреле прошлого года подготовили журналисты ТСН.

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Теги: #судья#Соломенский суд