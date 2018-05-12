В деле Симоненко СБУ провела 24 обыска

Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, Симоненко был допрошен в СБУ, у него дома и не только дома был проведен ряд обысков.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что рамках расследования дела, в котором фигурирует глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Петр Симоненко, было проведено 24 обыска, изъятые в ходе следственных действий полиграфическая продукция, а также предметы, похожие на оружие, направлены на экспертизу.

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Об этом Грицак сказал в интервью телеканалу «112 Украина». «Симоненко был допрошен в СБУ, у него дома, и не только дома, был проведен ряд обысков. Всего 24 обыска. В настоящее время мы работаем с теми материалами, которые собрали во время проведения этих процессуальных действий», - сказал он.

По словам Грицака, следователи назначили экспертизы полученных материалов, в первую очередь полиграфической продукции, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса ("действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти").

На экспертизу также направлены предметы, похожие на оружие: автоматический пистолет Стечкина и 120 патронов.

«Эксперты теперь должны сказать, является ли это оружием и патронами. После этого будет принято решение о приобщении этой экспертизы к материалам производства, и будут в дальнейшем планироваться процессуальные действия с господином Симоненко», - добавил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, 8 мая в СБУ заявили, что провели у руководителей запрещенной Коммунистической партии ряд санкционированных обысков, во время которых была обнаружена запрещенная коммунистическуая символика.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений", - говорилось в сообщении СБУ.

Также в спецслужбе заявили, что у Симоненко во время обыска следователи изъяли предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов.

Обыски прошли в Киеве и области в рамках расследования следователями СБУ уголовного производства по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса.

Вместе с тем в пресс-службе КПУ подтвердили факт проведения обысков, назвав их незаконными. При этом уточнили, что СБУ проводила следственные действия у руководителя политсилы Симоненко, лидера комсомола Украины Михаила Кононовича, а также в столичном офисе партии.

Справка УНИАН. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины на основании правового заключения Комиссии по вопросам соблюдения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», которая установила несоответствие деятельности, наименования и символики КПУ требованиям украинского законодательства.