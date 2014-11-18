Суд ЕС решит, кто именно из лидеров боевиков заслужил санкции

Об этом сказал глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя, сообщает Европейская правда со ссылкой на Yle.

"Сейчас очень важно придерживаться юридических норм. Похоже, что как минимум в двух случаях мы будем вынуждены обратиться в Суд Европейского союза. Мы хотим быть уверены в том, что не возникнет никаких негативных сюрпризов", - отметил он.

Читайте такжеМогерини заявляет о трех элементах действий, которые могут привести к позитивному развитию событий вокруг УкраиныКак сказал глава МИД, новыми решениями Евросоюз хочет напомнить, что он не одобряет действия России. Минские договоренности должны быть выполнены. "Другого выхода нет. Конечно, сейчас все держится на тонкой нитке", - сказал он.

На собрании в Брюсселе отметили, что уже действующие санкции влияют на Россию. В будущем это влияние усилится, считает Туомиоя.

"Если ничего не произойдет, расходы будут расти с каждым днем", - добавил глава финского МИД.

Как сообщал УНИАН, вчера Совет ЕС по иностранным делам согласился расширить список лиц, которые подпадут под действие санкций Европейского Союза.