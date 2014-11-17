В Днепропетровске представили проект нового логотипа области (фото)

В Днепропетровске сегодня презентовали проект нового логотипа области.

Как передает корреспондент УНИАН, советник председателя Днепропетровской ОГА Борис Трейгерман, представляя проект журналистам отметил, что разработка нового логотипа вызвана высоким интересом стран Европы и мира к Днепропетровской области.

«Для качественного представления региона, повышения привлекательности и узнаваемости Днепропетровщины было принято решение разработать брендбук. Он будет включать в себя фирменный знак (логотип), стандарт оформления рекламных, подарочных, презентационных материалов, а также примеры внедрения нового стиля в городскую среду», - отметил Трейгераман.

Он также сообщил, что во время разработки брендинга Днепропетровской области было сделано несколько эскизов и в конечном итоге использовано не название «Днепропетровск», а «Днепр», поскольку немногие из жителей региона говорят полностью "Днепропетровск".

«Так повелось, что все говорят «Днипро» или «Днепр». Так проще, быстрее, удобнее и громче», – сказал Борис Трейгерман.

По словам советника председателя ОГА, в элементах логотипа прослеживается прямая ассоциация с рекой Днепр, которая известна с древних времен как путь «из варяг в греки».

Трейгерман объяснил, что проект логотипа представляет собой слово «Днепр» разделенное своеобразным зигзагом, который оригинально вписывается в это слово, символизирует волны Днепра, синусоиду развития региона и стремление к лучшему будущему.

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Логотип сопровождает слоган «CREATE FUTURE» («создаем будущее»), который определяет его суть.

«Действия власти Днепропетровской области направлены в будущее. Уже сегодня мы творим будущее тем, что наши батальоны воюют за независимость страны, тем, что Днепропетровщина принимает переселенцев с востока, открывает новые заводы», - подчеркнул Трейгерман.

Также он добавил, что в процессе создания брендбуку будут разработаны стилизованные информационные стенды, карты, указатели, разная рекламно-сувенирная продукция и тому подобное.

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По словам советника председателя Днепропетровской ОГА, проект нового логотипа вынесен на обсуждение с общественностью.

В течение недели жители области могут внести свои пожелания и предложения относительно совершенствования логотипа на сайте ОГА и оставить свои комментарии на странице Днепропетровской ОГА в сети Facebook.