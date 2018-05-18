Неделя в цифрах

1 искусственный зонд впервые в истории человечества совершил мягкую посадку на поверхность кометы. Аппарат покинул Землю 2 марта 2004 и более десяти лет летел к комете 67P/Чурюмова-Герасименко. На поверхности кометы зонд проведет серию экспериментов по определению ее химического состава, а также получит ряд изображений ее ядра.

4-5 лет понадобится Украине, чтобы вернуть контроль над оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, считают в СБУ.

5 судей Высшего хозяйственного суда – Светлана Бакулина, Алла Демидова, Инна Алеева, Геннадий Кравчук и Иван Волик - задекларировали в 2013 году более миллиона гривен доходов каждый.

5 крупнейших международных банков были оштрафованы надзорными органами Великобритании, США и Швейцарии на общую сумму 3,2 млрд долларов за манипуляции на валютном рынке в 2009-2012 годах.

5,2% снижения экспорта Россией нефти в стоимостном выражении (до 121,369 млрд долларов) зафиксировано в январе-сентябре 2014 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

7 уголовных производств в отношении 13 человек, которые совершили преступления против участников протестов на Майдане Независимости, направлены в суд. Кроме того, в ГПУ сообщают, что продолжается расследование и преступлений, совершенных против автомайдановцев. К ответственности уже привлечены 5 работников ГАИ, в производстве также находятся еще 27 дел против 7 работников автоинспекции.

9 дней украинцы будут отдыхать на Новогодние праздники. Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести в 2015 году рабочие дни с пятницы 2 января – на субботу 17 января; четверга 8 января – на субботу 31 января, пятницы 9 января – на субботу 14 февраля.

10,9 га земли в селе Быковня Деснянского района Киева постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства и землепользования выделила для передачи в собственность бойцам АТО с последующим строительством на ней жилья.

13 европейских языков вот-вот исчезнут, а серьезная опасность исчезновения в ближайшем будущем угрожает 33-м европейским языкам. К примеру, всего 6 человек говорят сегодня на галичском диалекте караимского языка, некогда распространенном на западе Украины. Также под угрозой исчезновения находятся 8 языков народностей, живущих во Франции, 4 — в Великобритании, 3 — в Швеции, а также языки этносов в Хорватии, Болгарии, Италии, Греции, Германии, Финляндии, Норвегии и Латвии.

15 экспертиз назначены следователями в рамках расследования поджога кинотеатра «Жовтень» в Киеве. Экспертизы могут длиться до 2 месяцев.

16,13 гривен за доллар и почти 20 гривен за евро составили котировки украинской национальной валюты на текущей неделе. В то же время, в НБУ отмечают, что для поддержания фиксированного курса в размере 8 гривен за доллар, предыдущее руководство Нацбанка только за последние 2 года потратило на это 22 млрд долларов из валютных резервов страны. При этом 4 млрд долларов ушли в январе/феврале 2014 года.

79% россиян полностью доверяют своему президенту. Этот показатель на 24% больше, чем в прошлом году, сообщают в «Левада-Центр». Кроме этого, 54% респондентов полностью верят церквям и религиозным организациям, 53% - российской армии, 46% - органам госбезопасности и 40% - правительству.

80,86 доллара за баррель составила стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent на интерконтинентальной бирже в Лондоне.

83% составляет выполнение государственного бюджета 2014 года по налоговым платежам. В Государственной фискальной службе Украины считают, что это не так плохо, учитывая военные действия на востоке страны. А также планируют, что недобор по налоговым платежам по итогам года может составить 16,5 млрд гривен.

100 млрд долларов на 25 ближайших лет потребуется миру на закрытие и очистку устаревших атомных реакторов. В общей сложности, к 2040 году планируется закрыть почти 200 реакторов, тогда как за последние 40 лет было закрыто всего десять. Отметим, на очередной встрече Ассамблеи доноров Чернобыльского фонда «Укрытие», которая состоится 12 декабря в Лондоне, будет решаться вопрос о выделении помощи в размере 300 млн евро для финансирования строительства нового конфайнмента в Украине.

200 человек были задержаны Службой безопасности Украины по подозрению в терроризме и диверсионных мероприятиях.

238 военнослужащих, проявивших мужество и героизм при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, были награждены государственными наградами. 169 военных получили награды посмертно.

333 км/час за 4,8 секунды набрал 32-лентий француз на самостоятельно сконструированном велобайке, установив новый рекорд скорости. В дальнейшем велосипедист намерен искать спонсоров для совершенствования своего транспорта и планирует разогнаться до 400 км в час за 2 секунды.

1 052 военных погибли за время проведения АТО, по данным СНБО. Кроме того, более 400 человек считаются пропавшими без вести, 399 находятся в плену, 4 079 человек получили ранения.

2 000 квадратных метров составила общая площадь пожара возле киностудии им. Довженко в Киеве. 21 единица основной и специальной техники и около 97 человек личного состава локализировали огонь через несколько часов после возгорания.

2 924 раненых солдат Вооруженных сил Украины (без учета бойцов из других силовых структур) получили медицинскую помощь в лечебных заведениях Украины.

4 132 человека стали жертвами военной агрессии на Донбассе, почти 10 тысяч – ранены. Согласно докладу управления по координации гуманитарных вопросов ООН, такие оценки количества погибших и пострадавших - очень сдержанные, вероятно, реальные цифры значительно выше.

5 786 рублей (1 789 гривен) нелегитимные власти Крыма считают достаточным прожиточным минимумом на одного человека в III квартале 2014 года. Примечательно, что в РФ эта цифра составляет 8 086 рублей. В Крыму такие метаморфозы объясняют тем, что цены на основные продукты питания на полуострове гораздо ниже, чем в регионах РФ, которые входят в ту же условную группу.

10 015 случаев незаконного завладения транспортными средствами зафиксировано за 10 месяцев 2014 года на территории Украины. Раскрыто 2 777 угонов. По данным ГАИ, наибольший рост таких уголовных правонарушений наблюдается в Донецкой области - плюс 344,33% в сравнении с прошлым годом, в Луганской области - плюс 335,60% и городе Киеве - плюс 158,46%.

65 208 семей и одиноких граждан находятся на квартирном учете в Киеве. Из них в общей очереди на получение жилья – 34 524 семей, внеочередников – 6 355, а первоочередников – 24 329.

445 172 человека, в том числе, 122 600 детей и 87 000 инвалидов и пожилых людей, переселились из районов проведения АТО в другие регионы Украины по данным СНБО.

509 000 тонн российского угля по 80 долларов за тонну для нужд трех теплоэлектростанций до конца 2014 года намерена приобрести украинская государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго». В свою очередь, крупнейшая частная энергогенерирующая компания ДТЭК, подконтрольная донецкому бизнесмену Ринату Ахметову также намерена импортирует из РФ 2,6 млн тонн угля до конца текущего года.

1 400 000 человек могут заболеть лихорадкой Эбола до января 2015 года, если не будут приняты меры для сдерживания распространения эпидемии, отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В то же время, в ООН заявляют, что более 1 миллиона человек в Западной Африке нуждаются в продовольственной помощи, чтобы избежать голода.

240 000 000 гривен потребуется для оборудования жилого фонда Киева счетчиками учета тепла. На сегодняшний день такие счетчики имеются только в 35% жилого фонда столицы.

300 000 000 гривен выделены Кабинетом министров на проекты восстановления районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируются украинскими властями.

5 000 000 000 гривен необходимо сегодня для проведения ремонта жилого фонда столицы. В КГГА отмечают, что ни городской, ни государственный бюджеты эту нагрузку не выдержат. Поэтому и ремонт, и утепление, и другие работы по повышению энерогоэффективности домов должны проводиться с привлечением самих жильцов.

16 600 000 000 гривен дополнительных государственных заимствований планирует привлечь Кабинет министров в рамках выполнения доходной части госбюджета на 2014 год.

Маргарита Андреева