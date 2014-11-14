Журналисты обнаружили 5 судей-миллионеров в Высшем хозсуде

Судьи Светлана Бакулина, Алла Демидова, Инна Алеева, Геннадий Кравчук и Иван Волик задекларировали более миллиона гривен доходов за 2013 год. Об этом говорится в сюжете программы радио Свобода "Схемы".

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Так, например, заместитель председателя суда Геннадий Кравчук в 2013 году заработал 1,8 млн грн. Большая часть этой прибыли - подарки и призы (1,2 млн грн). Это указано в имущественной декларации Геннадия Кравчука, размещенной на официальном сайте Высшего хозяйственного суда. Хотя сам Геннадий Кравчук в комментарии журналистам программы пытался все отрицать: "Нет у меня призов и подарков. Я не принимал".

Свыше 3 млн грн задекларировали Светлана Бакулина. Почти все средства у нее - это наследство. Еще 200 тыс. - дивиденды. Впрочем, без деталей, откуда именно. Иван Волик и Алла Демидова также, согласно официальным декларациям, получили деньги в наследство.