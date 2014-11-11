В СБУ признали, что в ближайшие 4-5 лет Украина не сможет вернуть Донбасс

Об этом заявил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. По его словам, с учетом текущей ситуации на востоке Украины, конфликт будет иметь затяжной характер и вряд ли разрешится в ближайшие годы. "Думаю, что на это уйдет 4-5 лет, чтобы Украина могла восстановить контроль на этой территории", - сказал он.

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Напомним, в феврале 2014 года Россия начала военную агрессию против Украины и незаконно аннексировала полуостров Крым, часть Донецкой и Луганской областей . В апреле Украина начала антитеррористическую операцию на Донбассе с участием сотрудников МВД, СБУ, вооруженных сил, Госпогранслужбы и других подразделений.

В результате боевых действий в Луганской и Донецкой областях, по данным ООН, по состоянию на конец октября "убито, по меньшей мере, 4035 человек (с учетом 298 погибших на сбитом Boeing) и 9336 - ранены". Между тем, сегодня спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что с начала проведения АТО на Донбассе по состоянию на 11 ноября погибли 1052 украинских военнослужащих.