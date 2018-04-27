Восстановленный в должности главы ГосЧС Бочковский сегодня выйдет на работу

Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Сергей Бочковский, которого сегодня суд восстановил в должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, завтра планирует выйти на работу.

Об этом сказал его адвокат Игорь Федоренко, которого цитирует пресс-служба компании «AVER LEX», передает "Радио Свобода".

«Нашего клиента восстановили в должности с момента увольнения, то есть с 25.03.2015. Завтра в 9:00 он намерен приступить к исполнению своих обязанностей», - сказал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоєцького задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство уволило их с должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам.

Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности, до сих пор находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.