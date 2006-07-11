Регионы снова заблокировали трибуну Верховной Рады

Депутаты от фракции Партии регионов заблокировали в Верховной Раде парламентскую трибуну, а также подходы к системе «Рада».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам “регионалов”, это сделано для того, чтобы не допустить блокировки другой стороной – БЮТ и «Нашей Украиной».

Как сообщал УНИАН, вчера лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что утром 11 июля на заседании БЮТ депутаты определятся со способами блокировки парламента.